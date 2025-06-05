Bayramların manevi atmosferinin toplumsal birlikteliğe katkı sağladığını belirten Şan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan Kurban Bayramı’na millet olarak kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.”

“Bayramlar sadece sevinç değil, aynı zamanda sorumluluk günleridir”

Milletvekili Şan, bayramların sadece bireysel mutluluk değil, toplumsal dayanışmanın da bir gereği olduğunu hatırlatarak, “Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, yaşlı, engelli, yetim, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla birlikte yaşamak, aramızdaki dayanışmanın en güzel örneğini oluşturacaktır” dedi.

“Kurban, yakınlaşmadır; hem Rabbimize hem birbirimize”

Kurban ibadetinin anlamına da değinen Şan, şu ifadeleri kullandı:

“Kurban; Rabbimize, birbirimize, iyiye, doğruya, güzele yakın olmak demektir. Hz. İbrahim’in adanmışlığı ve Hz. İsmail’in teslimiyetinin simgesi, Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Bayramlar, millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.”

“Huzurumuzu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz”

Türkiye’nin içinde bulunduğu huzur ortamının bedelini canlarıyla ödeyen kahramanları da unutmayan Şan, “Bugün ülkemizde bu güzel bayramı huzurla idrak edebiliyorsak, bunu mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onları minnet ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hac ibadetinde bulunan kardeşlerimizin duaları kabul olsun”

Kurban Bayramı vesilesiyle kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren vatandaşlara da hitap eden Şan, ibadetlerinin kabul olmasını temenni ederek mesajını şöyle sonlandırdı:

“Şehrimizin, ülkemizin ve tüm Türk İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini Yüce Rabbimden diliyorum.”

Kaynak : PHA