Mehmet Kırçalı Yaz Kur’an Kursu’ndaki öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tutdere, çocukların yüzme kursuna katılma isteklerini hemen yerine getirdi.

"Yüzme Kursu Talebi Yerine Getirildi"

16 Temmuz'da İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Kırçalı Yaz Kur’an Kursu'nu ziyaret eden Başkan Tutdere, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, yazın sıcak günlerinde yüzme öğrenmenin hem eğlenceli hem de faydalı olacağını belirterek, Belediyenin düzenlediği Yaz Yüzme Kurslarına katılma taleplerini Başkan Tutdere’ye iletti. Öğrencilerin bu isteğine kayıtsız kalmayan Tutdere, hemen gerekli adımları attı ve İl Müftülüğü ile iş birliği başlattı.

'Şehirde Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi

Adıyaman Belediyesi’nin ‘Şehirde Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ mottosuyla yürüttüğü Yüzme Kursları projesi kapsamında, İl Müftülüğü ile yapılan iş birliği sayesinde, Mehmet Kırçalı Yaz Kur’an Kursu’ndaki öğrenciler yüzme kursuna katılmaya başladı. Başkan Tutdere, gençlerin ve çocukların taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. “Gençlerimizin ve çocuklarımızın isteklerine her zaman önem veriyoruz. Onların hem dini eğitimlerini alıp hem de sosyal faaliyetlerle gelişimlerini desteklemek adına her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz,” diye konuştu.

"Öğrencilerden Teşekkür"

Yüzme kursuna katılan öğrenciler, Başkan Tutdere’ye teşekkür ederek, yüzme öğrendikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Bu jest, yazın sıcak günlerinde hem serinlemek hem de yüzme öğrenmek isteyen çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Kaynak : PHA