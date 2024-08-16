Ziyaret kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelen Şahbaz, bölgedeki sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve incelemelerde bulundu.

"Kapsamlı Ziyaret ve Görüşmeler"

Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz’ın Adıyaman ziyaretinde, CHP İl Başkanı Engin Doğan, İl Kadın Kolları heyeti ve partililer de kendisine eşlik etti. Şahbaz, ilk olarak Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Başkan Tutdere ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından bir basın açıklaması yapan Şahbaz, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıkların yaşandığını ifade etti.

"18 Aya Rağmen Konteynerde Hizmet Devam Ediyor"

Şahbaz, depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen hala konteynerlerde hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin ve eczanelerin bulunduğunu vurguladı. Şahbaz, “Depremde yıkılan sağlık binalarının yerini alan konteynerlerin, geçici çözüm olması gerekirken kalıcı hale gelmesi kabul edilemez. Sağlık hizmetlerinde bu derece bir yetersizlik, halkın sağlığını ciddi anlamda riske atmaktadır” dedi.

"Sağlıkta Dönüşüm Programı Eleştirisi"

Şahbaz, 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın deprem bölgelerinde büyük aksaklıklara yol açtığını belirterek, "Bu program, sağlık hizmetlerini ticarileştirdi ve sağlık sistemini rant odaklı bir yapıya dönüştürdü. Depremle birlikte, sağlık sistemimizin nasıl enkaz altında kaldığını çok acı bir şekilde gördük. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliği, hastanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin çökmesi bunun en somut örnekleridir" şeklinde konuştu.

"Deprem Sonrası Artan Psikolojik Sorunlar"

Şahbaz, depremden kaynaklanan psikolojik travmaların bölgede derin etkiler yarattığını ve intihar oranlarının arttığını belirtti. Sağlık Bakanlığını acil önlem almaya çağıran Şahbaz, “Bölgede derin psikolojik travmalar yaşanıyor. İntihar oranları artıyor, özellikle uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımızın yaşam koşulları dayanılmaz hale gelmiş durumda. Bu insanların acil psikolojik desteğe ihtiyacı var. Sağlık Bakanlığı bir an önce bu konuda adım atmalı” dedi.

"Gelecek İncelemeler ve Beklentiler"

Şahbaz, Adıyaman’daki incelemelerinin ardından Gaziantep, Kilis ve Hatay’da da benzer incelemelerde bulunacağını belirtti. Bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ve bu konudaki eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yaşanan sorunların sadece bu illerle sınırlı olmadığını, genel bir sağlık sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA