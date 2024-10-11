Atölyede, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler kadınların gözünden belgeselleştirilecek ve ortaya çıkarılan yapım, 6 Şubat 2025'te gösterime sunulacak.

"Kadınlar, Belgesel Yapımını Öğrenecek"

Adıyaman Belediyesi'nin organize ettiği bu atölyede kadınlar, belgesel yapımının tüm aşamalarını öğrenme fırsatı bulacaklar. Katılımcılar, senaryo yazımı, röportaj teknikleri, kamera kullanımı, ses ve ışık yönetimi, kurgu ve montaj gibi belgesel üretiminin temel alanlarında eğitim alacak. Eğitimler sonucunda ortaya çıkacak belgesel, 6 Şubat 2025'te, depremin ikinci yıl dönümünde gösterime sunulacak.

"Başvuru ve Seçmeler AKEM’de Yapılacak"

Belgesel atölyesine katılmak isteyen kadınlar, başvurularını Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi (AKEM) üzerinden yapabilecekler. Seçmeler ise 17 Ekim 2024 Perşembe günü, saat 16.00-18.00 arasında AKEM binasında gerçekleştirilecek.

Başkan Tutdere: "Kadınların Gözünden Acılarımızı Anlatacağız"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu anlamlı proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bu atölyeyle kadınların yaratıcılığını ve sesini desteklerken, şehrimizin yaşadığı büyük acılara dair kalıcı bir eser bırakacağız. 6 Şubat depremleri, kadınların gözünden bir belgeselle tarihe not düşülecek” ifadelerini kullandı.

"Depremin İzleri Kadınların Gözünden Anlatılacak"

Deprem felaketiyle sarsılan Adıyaman’da, kadınların bu atölyeyle şehre dair izlenimlerini ve yaşadıkları travmaları anlatmaları sağlanacak. Belgesel, hem Adıyaman’ın hem de depremzedelerin yaşadığı acıları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına önemli bir kültürel miras olacak.

Kadınların bakış açısıyla, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yaşanan acılar ve umut dolu anılar, beyaz perdeye taşınarak kalıcı bir eser haline gelecek.

Kaynak : PHA