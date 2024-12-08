Türkiye'nin dört bir yanından sektör temsilcilerinin ve ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'nde Adıyaman Belediyesi de yer aldı. 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, Adıyaman Belediyesi hem turizm hem de yerel üretimle ilgili ürünleriyle dikkat çekti.

Adıyaman standında, Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) tarafından üretilen sanat ürünleri ve Adıpayam Kadın Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünler sergilendi. Ayrıca, Adıyamanlı turizm firmaları ve esnaflar, fuarda stant açarak şehrin turizm potansiyelini tanıtma fırsatı buldu.

Adıyaman Heyeti Tam Kadro Fuarda

Fuar katılımına öncülük eden Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan başkanlığındaki heyette, Özel Kalem Müdürü Serkan Kaygusuz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Günay, Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun ve YÖREM A.Ş. Genel Müdürü Ali Hazar da yer aldı.

Adıyaman heyeti, Türkiye’nin önde gelen tur operatörleri ve turizm firmalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin, Adıyaman’ın turizm rotalarına yeniden dahil edilmesi ve şehrin turizm sektörünün canlandırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Ziyaretçi Akını: Başkanlar ve Protokol Ziyareti

Adıyaman standı, hem yerel yöneticiler hem de fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden isimler arasında;

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeybek,

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yer aldı.

Yerel yönetim temsilcileri, Adıyaman standındaki ürünleri inceleyerek şehre desteklerini ifade etti. Bu ziyaretler, Adıyaman’ın turizmdeki potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması adına büyük bir moral kaynağı oldu.

"Adıyaman'ı Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtıyoruz"

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, fuarın Adıyaman’ın turizm potansiyelinin tanıtılması açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi. 6 Şubat depreminin şehre verdiği zararı hatırlatan Kayhan, fuar sayesinde turizm firmalarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin, Adıyaman’ın yeniden tur programlarına dahil edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kayhan, şunları ifade etti:

“Adıyaman Belediyesi olarak, 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi gibi prestijli bir organizasyonda yer alarak, hem turizm hem de yerel üretimlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. Deprem sonrası toparlanma sürecimizde, bu tür platformlarda şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek projelerimizi paylaşmak büyük önem taşıyor. Ziyaretçilerden gördüğümüz ilgi, bu çalışmaların doğru yolda olduğunu gösteriyor.”

Deprem Sonrası Turizmde Toparlanma Hamlesi

6 Şubat 2023 depremi, Adıyaman'da turizm sektörünü derinden etkiledi. Birçok otel, turizm tesisi ve esnaf ağır hasar aldı. Depremin ardından şehrin yeniden kalkınması için turizm sektörünün canlandırılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Bu kapsamda, İzmir'de düzenlenen uluslararası turizm fuarı, Adıyaman için önemli bir tanıtım platformu oldu.

Adıyaman heyeti, Türkiye'nin önde gelen tur operatörleriyle turizm rotaları ve tur programları üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin, Adıyaman’ın turizm rotalarına dahil edilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Adıyaman Ürünleri Büyük İlgi Gördü

Adıyaman Belediyesi'nin standında, ADIMEK tarafından üretilen sanat eserleri ve Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin ürettiği yöresel ürünler ziyaretçilere sunuldu. Özellikle el yapımı hediyelik eşyalar, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Adıyaman İçin Yeni Fırsatlar Doğdu

İzmir’de düzenlenen fuarın, Adıyaman’ın turizm açısından potansiyelini yeniden hatırlattığı ve fuar sürecinde yapılan temasların, yeni tur programlarının düzenlenmesine öncülük edeceği ifade ediliyor. Adıyaman Belediyesi, fuarın ardından şehrin turizm sektörünü canlandırmaya yönelik projelere ağırlık verecek.

Kaynak : PHA