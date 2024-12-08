Adıyaman’da 8 Aralık 2004’te yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetesi, 20 yıllık yayıncılık serüveninin ardından 21. yılına konteynerde girdi. Pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle birçok badire atlatan gazete, okurlarına kesintisiz haber sunma kararlılığını sürdürüyor.

Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, gazetenin 21. yılı dolayısıyla bir açıklama yaparak, yaşadıkları zorlu süreçleri ve geleceğe dair hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

"21 Yılda Yüz Yıllık Haber Yaptık"

Güne Bakış Gazetesi’nin 21 yıllık serüvenine ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Yücekaya, gazetecilik ilkelerinden asla taviz vermediklerini vurguladı. Yücekaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“8 Aralık 2004’te yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetemizde, o gün ilke edindiğimiz vatandaş odaklı yayın anlayışımızı hiç değiştirmeden, halkın sesi olmayı sürdürdük. 21 yılda yüz yıllık haber yaptık desek abartmış olmayız. En çok da pandemi ve 6 Şubat depreminde istemediğimiz haberleri yapmak zorunda kaldık. Bu dönemlerde acılarla yoğrulduk. Pandemiyle başlayan zorlu süreç, 6 Şubat’ta asrın felaketiyle zirveye çıktı. Depremle birlikte şehrimiz gibi ofisimiz de yıkıldı. Gazetemizin arşivi, hafızası ve tüm birikimi binayla birlikte enkaza karıştı.”

"Konteynerdeyiz Ama Yayınımız Devam Ediyor"

Depremden sonra birçok meslektaşını ve gazete çalışanını kaybettiklerini belirten Yücekaya, Güne Bakış Gazetesi'nin ofisinin de yıkıldığını ifade etti. Yaşanan tüm zorluklara rağmen gazetenin yayın hayatını sürdürdüğünü belirten Yücekaya, şunları söyledi:

"Deprem nedeniyle ofisimizin yer aldığı bina yıkıldı. Bütün hafızamız, arşivimiz, birikimimiz o enkazın altında kaldı. Ama biz yayıncılığa ara vermedik. Depremin ilk günlerinde sadece web sitemizle devam ettik. Zamanla toparlandık ve konteynerde de olsa gazete basımına başladık. Bugün, haftanın 6 günü gazete olarak, haftanın 7 günü de web sitemizle okurlarımıza ulaşıyoruz."

"Pandemi ve Depremde Çalışanlarımızı Kaybettik"

Yücekaya, 21 yıllık süreçte kaybettikleri meslektaşlarını da unutmadı. Özellikle pandemi ve depremde kaybettikleri gazete çalışanlarının acısının hala taze olduğunu belirtti. Yücekaya, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde gazetemizin çalışanlarından sevgili dostumuz, kıymetli kardeşimiz Abdurrahman Elmacı’yı kaybettik. 6 Şubat depreminde ise iki kıymetli çalışanımızı daha yitirdik. Aynur Göksu ve Mehmet Ünsal, ne yazık ki enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Bu süreçte meslektaşlarımızdan birçok değerli isim de aramızdan ayrıldı. İsmail Hakkı Koçak, İskender Korkut, Yunus Emre Doğan, Hidayet Özdemir, Ruhi Akan, Kemal Öner, Yaşar Hamurcu, Fatih Bayın, Muhammed Akan, Zübeyir Pektaş ve Burak Alkuş, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden değerli meslektaşlarımızdı. Hepsine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.”

"Halkımızla El Ele, Omuz Omuza Ayaktayız"

Gazetenin kuruluşundan bu yana gazetecilik ilkesine bağlı bir çizgide hareket ettiklerini vurgulayan Yücekaya, gazeteciliğin sadece habercilik değil, aynı zamanda toplumun sesi olmak anlamına geldiğini ifade etti. Bu süreçte en büyük destekçisinin okurları olduğunu belirten Yücekaya, şunları dile getirdi:

"Bu gazete 19 yıl boyunca bir okul oldu. Birçok genç gazeteci ve yazar burada yetişti. Bu süreçte birçok yazara, dağıtıcıya, dizgiciye, muhabire, baskıcıya, ofis çalışanına, çaycımıza kadar herkesin emeği var. Bugün 21. yaşımıza girerken, hayatta olan herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere rahmet diliyoruz. Depremde, en zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Bu gazete, yalnızca çalışanlarının değil, aynı zamanda okurlarının eseridir. Bu destek sürdükçe Güne Bakış Gazetesi, halkın sesi olmaya devam edecektir."

"Zor Günleri El Ele Aşacağız"

Pandemi, ekonomik kriz ve asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminin derin izler bıraktığını belirten Yücekaya, bu zorlukları geride bırakmak için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yücekaya, "Pandemide izole olduk, depremde yıkıldık ama bitmedik" diyerek, geleceğe dair umutlu mesajlar verdi.

Güne Bakış Gazetesi: Konteynerdeki Mücadele

6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'da yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi ve birçok işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu süreçte, Güne Bakış Gazetesi de ofisini kaybeden kurumlar arasında yer aldı. Ancak gazete, konteynerdeki ofisinden yayın yapmayı sürdürdü. Şehirdeki tüm sektörleri derinden sarsan bu yıkımın ardından Güne Bakış Gazetesi, konteynerde dahi olsa gazetecilik misyonunu sürdürmeye kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.

Okur Desteğiyle 21. Yıl Coşkusu

Yücekaya, açıklamasının sonunda, okurlarına seslenerek destek çağrısında bulundu:

"Bu gazete, çalışanlarıyla olduğu kadar siz okurlarıyla da var. Okurlarımızın desteği sürdüğü sürece Güne Bakış Gazetesi halkın sesi olmaya devam edecek. El birliğiyle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

"Yüzyıllık Haberleri 21 Yıla Sığdırdık"

Güne Bakış Gazetesi, 21 yıllık geçmişinde halkın sesi olmayı, halkın sorunlarını gündeme taşımayı ve kamuoyunun çıkarlarını savunmayı görev edindi. Özellikle pandemi ve deprem sürecinde, halkın sorunlarını görünür kılmaya çalışan gazete, konteynerdeki ofisinden haber akışına kesintisiz devam etti.

Başlangıçta basılı gazete olarak yola çıkan Güne Bakış, bugün hem gazete hem de dijital platformlar üzerinden okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Adıyaman'ın en köklü gazetelerinden biri olan Güne Bakış, 21. yılına girerken, konteyner ofisinde dahi mücadeleyi bırakmayan bir kurum olarak Adıyaman halkının yanında olmayı sürdürüyor.

Halkın Sesi, Halkın Gazetesi

21 yıl önce kurulan Güne Bakış Gazetesi, tüm zorluklara rağmen Adıyaman halkının sesi olmaya devam ediyor. "Gazete varsa, halkın sesi vardır" anlayışıyla yayıncılık yapan gazete, 21. yaşını konteynerde kutlayarak okurlarına "biz buradayız" mesajı verdi. Gazetenin 21. yılı, zorluklarla dolu bir yolculuğun simgesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : PHA