Başkan Tutdere, belediyenin israfı önleyerek bu tür yatırımlar için kaynak yarattığını ve Adıyaman halkına daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Araç Filosu Güçleniyor"

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, açıklamasında belediye araç filosuna yeni katılan 10 adet çift kabinli pikap ve 2 adet çöp toplama aracının tanıtımını yaptı. Bu araçların, Adıyaman’ın dört bir yanında hizmet kalitesini artıracağını vurgulayan Başkan Tutdere, "Bu araçlarımızla Adıyaman halkına hizmet etmemiz daha da kolaylaşacak," dedi.

Başkan Tutdere, “Bugün kazandırdığımız sıfır kilometre araçlarla birlikte artık hemşerilerimizin hizmetinde olacağız” ifadelerini kullanarak, yeni araçların şehrin dört bir yanında aktif bir şekilde kullanılacağını ve Adıyaman’ın hizmet standartlarını yükselteceğini belirtti.

"İsrafın Önlenmesi ve Kaynak Yönetimi"

Tutdere, yapılan bu yatırımların arka planında belediyede alınan tasarruf tedbirlerinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Belediyenin israfı sona erdirdiğini ve bu şekilde yeni yatırımlar için kaynak yarattıklarını belirtti. "Kaynaklarımızı halkımız için kullanıyoruz, bu araçlar da bunun bir örneği," diyerek, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Tutdere, tüm ekipleriyle birlikte Adıyaman halkının yanında olmaktan onur duyduklarını dile getirerek, "Adıyamanlı hemşerilerimizin yanında olmak ve onlar için çalışmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Yeni araçlarımızla şehrimize daha iyi hizmet edeceğiz," dedi.

Adıyaman Halkına Çağrı: "Hizmetler Devam Edecek"

Son olarak, “Araçlarımız belediyemize hayırlı olsun, Adıyaman halkına hayırlı olsun” diyen Tutdere, bu yatırımların halkın yaşam kalitesini artırmak için devam edeceğini ve Adıyaman Belediyesi'nin her zaman halkın yanında olacağını vurguladı.

Kaynak : PHA