Modern aydınlatmalarla şehri gece adeta bir "gerdanlık" gibi süsleyen yol, yalnızca bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda deprem sonrası karanlıkta kalan Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkışının sembolü olacak.

Modern Ulaşımın Kalbi: Türmüz Yolu

Adıyaman Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan bu önemli proje, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatlerinden biri olarak halkın hizmetine sunuluyor. Türmüz Yolu, şehrin önemli sanayi ve yerleşim alanlarını birbirine bağlayarak ulaşımı rahatlatacak. Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Katı Atık Tesisi ve TOKİ toplu konutları gibi kritik noktalar, bu geniş ve modern cadde ile şehre bağlanmış olacak.

Başkan Tutdere, 2 bin 500 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki yolun şimdiden 2 bin metresinin tamamlandığını açıkladı. Kalan bölümün, geçici barınma alanlarının bulunduğu bölgede olduğu için ilerleyen süreçte tamamlanacağı belirtildi.

TOKİ ile Şehir Merkezi Arasındaki Bağlantı Güçleniyor

Bu proje, özellikle TOKİ toplu konut bölgesi ile Adıyaman şehir merkezi arasındaki bağlantıyı daha güçlü ve güvenli hale getirecek. Altyapı, su ve kanalizasyon sistemleri şimdiden aktif hale getirildi, doğalgaz ve iletişim hatları tamamlandı. Asfalt çalışmalarının büyük kısmı tamamlanmış durumda. Başkan Tutdere, AKEDAŞ'ın elektrik altyapısını ve refüj aydınlatmalarını da kısa süre içinde tamamlayacağını belirtti.

Depremden Sonra Şehrin Yeniden Doğuşu

Adıyaman, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yaralar almıştı. Bu projeyle birlikte şehrin karanlık günlerinin geride kaldığı vurgulandı. Başkan Tutdere, "Bu yol, deprem sonrası karanlıkta kalan şehrimizin ışıkla buluşmasının ve yeniden ayağa kalkmasının bir sembolüdür. Halkımıza zor günlerin geride kaldığını hissettirmek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için çalışıyoruz" dedi.

Modern aydınlatmalarıyla Türmüz Yolu, şehre estetik bir değer katacak ve güvenliği artırarak halkın rahat bir nefes almasını sağlayacak. Başkan Tutdere, projeyle şehrin çehresini değiştirdiklerini ve vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak : PHA