Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), son olayları, gelişmeleri ve gündemi değerlendirirken ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Parolamız tektir ve değişmez, Ya İstiklal ya ölüm’ sözünü tekrarladı.ANKARA (İGFA) - ADD Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son yaşananların Üniter Ulus Devleti yok etme amacı haritası ile sabit BOP'a hizmet eden gaflet ve dalalet adımları olduğunun altı çizildi.

Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız günlerde 'terörist başı mecliste konuşsun' demeye kadar varan akıl tutulmalarına karşı tüm yurtsever, Atatürkçü kurum ve kuruluşları, Müdafaa-i Hukuk mücadelesine katılmaya çağıran ADD Genel Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözüyle, "Parolamız tektir ve değişmez, Ya İstiklal ya ölüm" vurgusu yaptı.