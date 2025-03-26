Başkan Polat mesajında, kısa bir süre önce Ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” nidalarıyla karşılanan bu kutlu ayın artık sona ermek üzere olduğunu ifade etti. On bir ayın sultanı Ramazan’ın bereketi ve mağfiretiyle evlere ve gönüllere misafir olduğunu vurgulayan Polat, bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.

“Kadir Gecesi Bin Aydan Daha Hayırlıdır”

Kadir Gecesi’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Polat, bu gecenin Kur’ân-ı Kerîm’in inmeye başladığı gece olduğuna dikkat çekti. Hz. Peygamber’in (s.a.s), “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolunur.” hadisini hatırlatan Polat, Kadir Suresi’nde bu gecenin öneminin açıkça belirtildiğini ifade etti.

Erol Polat, Kur’an-ı Kerim’deki Kadir Suresi’nden alıntı yaparak şu ayetleri hatırlattı:

“Şüphesiz, Kur’an’ı biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bilebilirsin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir.”

“Kur’an’ın Mesajlarına Kulak Vermeliyiz”

Polat, Kadir Gecesi’nin üç önemli mesaj taşıdığını belirtti. Bu mesajları şöyle sıraladı:

Kur’an’ın Nüzûlü: Kadir Gecesini değerli kılan en önemli olayın, Kur’an’ın dünya semasına inmeye başlaması olduğuna dikkat çeken Polat, bu gecenin mana derinliğinde Kur’an’ın kalplerin semasına indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rahmet Kapısı: Rabb’in bu geceyi müminlere rahmet kapısı ve umut pınarı olarak bahşettiğini belirten Polat, bu geceyi hakkıyla değerlendirmek için yapılan hatalardan tövbe edilmesi ve Allah’ın rızasına uygun bir ömür sürülmesi gerektiğini vurguladı.

Barış ve Esenlik: Allah’ın meleklerinin Kadir Gecesi’nde yeryüzüne selam ve esenlik getirmek üzere indiğini belirten Polat, Kur’an’ın barış ve esenlik mesajlarına kulak verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Gönüller Yapıp Gönüller Almalıyız”

Polat, Kadir Gecesi’ni hakkıyla değerlendirmenin yolunun Kur’an’ın kadrini ve kıymetini bilmekten geçtiğini belirtti. Bu mübarek geceyi ihya etmenin ancak gönüller yapıp gönüller almakla mümkün olduğunu, kırgınlıkların ve gönül incitmelerinin terk edilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu Mübarek Geceyi Hakkıyla Değerlendirmeliyiz”

Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetlerin etkilerini ruh üzerinde hissedebilmek ve yeni manevi hamlelere hazırlanabilmek için Kadir Gecesi’nin büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Polat, Peygamber Efendimizin (a.s.), “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.” hadisini hatırlattı.

Polat, bu geceyi hakkıyla değerlendirmek gerektiğini vurgularken, “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” duasının da önemine dikkat çekti.

“Kadir Gecesi’nin Tüm İslam Alemine Hayırlar Getirmesini Diliyorum”

Mesajının sonunda Erol Polat, şahsı ve Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği yönetim kurulu ile üyeleri adına, Yüce Allah’tan oruçların, yapılan hayır ve hasenatların ve tüm ibadetlerin kabul edilmesini diledi.

Polat, “Kadir Gecesi’nin ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA