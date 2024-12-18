Bütçe eleştirilerine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Bu bütçede vatandaş için herhangi bir harcama kalemi bulunmamaktadır" şeklindeki eleştirileri saygıyla karşıladıklarını ancak bu iddiaların haksız olduğunu belirtti.

"Deprem Bölgesi İçin 583 Milyar Lira Ayrıldı"

Adalet Bakanı Tunç, 2025 yılı bütçesinin en önemli önceliklerinden birinin deprem bölgesine yönelik yatırımlar olduğunu ifade etti. Deprem bölgesine ayrılan kaynağın 583 milyar lira olduğunu açıklayan Tunç, "Şehirlerimizin bir an önce ayağa kaldırılması için mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını kaydeden Tunç, "2025 yılı bütçemizde eğitime ayrılan miktar 2 trilyon 180 milyar lira. Üniversitelerle birlikte bu kaynağın öğrencilerin eğitimine, okulların yenilenmesine ve gençlerin gelişimine harcanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarına 2 trilyon 435 milyar lira, sosyal yardım desteklerine ise 650,9 milyar lira ayrıldığını belirten Tunç, bu kalemlerin bütçedeki en önemli harcama başlıkları olduğunu dile getirdi.

"Aile Arabuluculuğu Çalışmaları Sürüyor"

Bakan Tunç, aile arabuluculuğu sistemine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Aile arabuluculuğunun kadına yönelik şiddet konusunu içermeyeceğini belirten Tunç, "Aile arabulucuğu ile ilgili istişarelerimiz devam ediyor. Burada özellikle kadına yönelik şiddet konusunu içermeyen aile arabuluculuğu sistemiyle ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.

Aile arabuluculuğu sistemi, boşanma süreçlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkların daha kısa sürede ve mahkeme dışı çözüme kavuşturulmasını amaçlayan bir yöntem olarak gündemde. Bakan Tunç, bu sistemin, kadına yönelik şiddet gibi hassas konuları kapsamayacağını vurguladı.

"Türkiye'deki Cezaevlerini Şam'daki Cezaevleriyle Karşılaştırmak Doğru Değil"

Cezaevlerinde işkence iddialarına ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin "işkenceye sıfır tolerans" ilkesine bağlı olduğunu belirtti. Hasta tutukluların durumu hakkında ise, "Bunlar adli tıp raporları ile değerlendiriliyor. İnfaz ertelemeleri de bu kapsamda yapılıyor" dedi.

Bakan Tunç, cezaevleriyle ilgili ortaya atılan iddialara sert tepki göstererek, "Cezaevlerinde kesinlikle o görüntüler olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, işkenceye sıfır tolerans ilkesini benimsemiştir ve cezaevlerinde de işkenceye kesinlikle müsaade etmeyen bir devlettir. O nedenle, Şam'daki cezaevi ile Türkiye'deki cezaevlerini karşılaştırmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bütçe Görüşmelerinde Tartışmalar Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 5 ila 13. maddeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor. Bakan Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, bütçenin temel hedeflerini, sosyal yardımlara yönelik planlamaları ve cezaevlerindeki uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bütçenin genel çerçevesiyle geniş toplum kesimlerini ilgilendirdiğini söyleyen Tunç, bu bütçenin "vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandığını" ifade etti.

Kaynak : PHA