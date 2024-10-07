Bakan Tunç, özellikle kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sonrası gündeme gelen bu konulara ilişkin eleştirilerin dikkate alınacağını belirtti.

"Toplumdan Gelen Eleştirileri Dikkate Almalıyız"

Bakan Tunç, ceza adaletinin temel amacının toplumu suçtan korumak olduğunu vurgulayarak, "Ceza sistemimizin caydırıcılığa ve ıslaha yönelik olması gerekiyor. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz ve toplumdan gelen eleştirileri dikkate alarak daha da etkili adımlar atmaya çalışacağız" dedi.

İnfaz yasasında değişiklik yapılabileceğine işaret eden Tunç, özellikle denetimli serbestlik uygulamaları ve 'iyi hal indirimi' hakkında gelen eleştirilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiri konusu olduğunu görüyoruz" diyen Tunç, bu eleştirileri dikkate almak durumunda olduklarını vurguladı.

"Kılık Kıyafet İndirimi Olmayacak"

Bakan Tunç, duruşmalarda sanıkların kılık kıyafetleri nedeniyle iyi hal indirimi almasının kamuoyunda tepki çektiğini belirterek, "Geçtiğimiz yasama döneminde kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağına yönelik düzenlemeler yaptık. Ancak bu konudaki eleştiriler hala devam ediyor. Bu nedenle 'iyi hal indirimi' uygulamasını yeniden tartışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, toplumdan gelen eleştirileri dikkate alacaklarını belirterek, infaz sistemindeki değişikliklerle suçların caydırıcılığının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bakan Tunç, özellikle son dönemde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sonrası 'İyi hal indirimi' uygulamasına yönelik eleştirilerin arttığına dikkat çekerek, "Toplumdan gelen eleştirileri dikkate alarak bu düzenlemeleri yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi. Bakan Tunç, ceza adaletinin temel amacının toplumu suçtan korumak olduğunu vurgulayarak, "Caydırıcı ve ıslah edici bir ceza sistemine sahip olmalıyız. Bu doğrultuda ciddi çalışmalar yapıyoruz" diye ekledi.

Tunç, 'iyi hal indirimi' konusunda özellikle duruşmalardaki kılık kıyafetin indirim nedeni olarak kabul edilmesinin geçmişte eleştiri konusu olduğunu belirterek, "Geçen yasama döneminde kılık kıyafet nedeniyle indirim yapılmaması yönünde düzenleme yaptık, ancak bu konuda eleştiriler hala devam ediyor. İyi hal indirimi uygulamasını yeniden değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kimyasal Hadım Gündemde: "Mevzuatımız Uygun"

Bakan Tunç, cinsel saldırı suçlarına ilişkin kamuoyunda tartışılan 'Kimyasal hadım' konusunda da açıklamalarda bulundu. Cinsel saldırı suçlarının artmasıyla birlikte kimyasal hadım uygulamasının bir kez daha gündeme geldiğini söyleyen Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var. Mevzuatımız bu konuda uygun. Uygulamanın geliştirilmesi amacıyla mevzuatta düzenlemeler yapılabilir" dedi.

"Kimyasal Hadım Nedir? Nasıl Uygulanır?"

Kimyasal hadım, özellikle cinsel saldırı suçlularına karşı uygulanan bir tedavi yöntemi olarak, testosteron hormonunu baskılayarak cinsel isteği azaltmayı hedefliyor. İlk kez 1944 yılında kullanılan bu yöntem, bugün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Polonya, Rusya, Estonya ve Hindistan gibi birçok ülkede uygulanıyor. Kimyasal hadım, belirli aralıklarla uygulanan ilaçlar ya da iğneler yoluyla yapılmakta ve cinsel arzunun ortadan kaldırılması amaçlanmakta.

"Kimyasal Hadım Hangi Ülkelerde Uygulanıyor?"

Kimyasal hadım, dünya genelinde birçok ülkede cinsel saldırı suçlarına karşı caydırıcı bir yöntem olarak kullanılıyor. ABD’nin bazı eyaletlerinde idam cezasına alternatif olarak kimyasal hadım uygulanırken, Polonya, İngiltere, Moldova, Estonya gibi ülkelerde de cinsel suç faillerine yönelik uygulanmakta. Rusya’da ise bu yöntem, 14 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda kullanılıyor.

"Türkiye'de Kimyasal Hadım Yönetmeliği"

Türkiye'de kimyasal hadım konusundaki düzenlemeler de dikkat çekiyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında 'kimyasal hadım' konusunu gündeme getirmesi sonrası, "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bu yönetmelik, cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere, ceza infazı sırasında veya denetimli serbestlik sürecinde cinsel isteği azaltıcı tedavi uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca, suçluların mağdura yaklaşmaktan men edilmesi, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmasının yasaklanması gibi önlemleri de içeriyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarıyla birlikte, cinsel suçlara yönelik caydırıcı önlemler ve iyi hal indirimi gibi konularda yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. Toplumdan gelen eleştiriler doğrultusunda yasal düzenlemeler yeniden ele alınırken, kimyasal hadım gibi cezaların uygulanabilirliği üzerinde de duruluyor. Özellikle kadın ve çocukları koruma amacına yönelik daha caydırıcı cezaların ve tedbirlerin gündeme geleceği ifade ediliyor.

Kaynak : PHA