Türkiye genelindeki tüm itfaiye teşkilatlarını bir araya getiren “İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı” bu yıl ilk kez Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. 24-25 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan toplantı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda yapılacak.MALATYA (İGFA) - Toplantıya, Türkiye’nin 81 ilinden 200itfaiye çalışanı katılım sağlayacak. Alanında uzman itfaiyecilerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı bu önemli organizasyon, sektördeki gelişmelerin değerlendirileceği, ihtiyaçların masaya yatırılacağı ve ortak çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform sunacak.Toplantının ana gündem maddeleri arasında itfaiye teşkilatlarının kapasite gelişimi, mevzuat değişikliği ihtiyacı, afet ve acil durum yönetimi hususları yer alacak. İtfaiye hizmetlerinin etkinliğini artırmak, ülke genelinde bir standart oluşturmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılacak bu toplantı, Malatya’nın ev sahipliğinde önemli bir buluşmaya sahne olacak.

ÇOBAN: AMACIMIZ DAHA İYİ HİZMET VERMEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek “İtfaiye İstişare ve Ekipman Tanıtımı Toplantısı” hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, “Ülkemizde meydana gelen doğal afet ve yangınlarda el ele vererek, sırt sırta çalışan itfaiyecilerimiz ve 6 Şubat 2023 depremlerinde beraber çalıştığımız itfaiyecilerimizle periyodik aralıklarla yaptığımız eğitim ve istişare toplantısını bu yıl Malatya’da yapacağız.

24-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Malatya’mızda yapacağımız istişare ve ekipman tanıtım toplantısına 81 ilin itfaiye dairesi başkanlarının yanı sıra şube müdürleri ve diğer uzman itfaiyeci arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 200 kişilik katılım olacak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in tensipleriyle planlamış olduğumuz programımıza gelecek olan katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Toplantıda görüşülecek konularla ülkemize ve uluslararası platformlara daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

Böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi,“İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı”programının hem Malatya’ya hem de ülke geneli itfaiye hizmetlerinin gelişimine katkı sağlayacağı da vurgulandı.