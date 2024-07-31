İstanbul, 9-18 Ağustos tarihleri arasında J 70, J 70 Match Race, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının nefes kesen mücadelesine ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - “Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla rotasını oluşturan 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yelken yarışları, 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Setur Marina’da düzenlenecek. Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile formatı değişen ve en iyi yat yarışçılarını bir araya getirerek yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan organizasyon, bütün yelken sınıflarını kapsayan zengin bir programla yapılacak. J70, Yat Sınıfı ve Hareketli Salma gibi kategorilerin buluştuğu 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, yelken camiasını bir araya getiriyor.

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EKER SÜT ÜRÜNLERİ’NİN ANA SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, İstanbul’da yelken heyecanı yaşatacak. 12. yılında yeni bir formata kavuşan organizasyon, yarış tutkusunu eğlenceyle buluşturan bir yelken organizasyonu olarak gerçekleşecek. Kalamış Setur Marina’da tekneler, rengârenk yelkenleri ile izleyenlere üst düzey bir yarış rekabeti sunarken, akşamları yarış ekipleri DJ performans eşliğinde yorgunluklarını beraber atacaklar.  

PROGRAMA, J70 VE HAREKETLİ SALMA KATEGORİLERİ EKLENDİ

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın bir haftadan uzun süren bir periyotta yapılacak olması, yarışa katılacak tekne ve yelkenci sayısının da artmasını sağlayacak. Yüzlerce teknenin ve yelkencinin boy göstereceği organizasyon, 7’den 70’e tüm yelkencilerin nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının yanı sıra 2024’te J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklenecek. Galatasaray Yelken Kulübünün desteği ile yapılacak ve kulübün önünden startı verilecek Hareketli Salma kategorisinde katılımcılar; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 420 ve 470 sınıflarında yarışacak.  Bu kategorinin ödül töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında 15 Ağustos’ta yapılacak.

Yarışlar, 18 Ağustos’ta Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında yapılacak büyük ödül töreni ile sona erecek. 

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:

 

Tarih                                                              Kategori                                                       Start Yeri                                Start Saati           

9 Ağustos, Cuma                                     J70                                                                  Setur Marina                            12.00     

10 Ağustos, Cumartesi                         J70                                                                 Setur Marina                            12.00                     

11 Ağustos, Pazar                                   BDK Kupası                                                Burgaz Ada                               12.00

13 Ağustos, Salı                                        J70 Match Race                                        Setur Marina                            12.00                     

13 Ağustos, Salı                                       Hareketli Salma                                        GS Yelken Şubesi                  12.00    

14 Ağustos, Çarşamba                          J70 Match Race                                       Setur Marina                            12.00

14 Ağustos, Çarşamba                          Hareketli Salma                                        GS Yelken Şubesi                  11.00                

15 Ağustos, Perşembe                          Hareketli Salma                                        GS Yelken Şubesi                  11.00    

15 Ağustos, Perşembe                          Hareketli Salma Ödül Töreni               GS Yelken Şubesi                  18.30    

16 Ağustos, Cuma                                   Yat sınıfı                                                      Setur Marina                            19.00

17 Ağustos, Cumartesi                          Yat sınıfı                                                      Setur Marina                            14.00

18 Ağustos, Pazar                                    Yat sınıfı                                                       Setur Marina                            12.00

18 Ağustos, Pazar                                    Ödül Töreni                                                GS Yelken Şubesi                  18.00-22.00

 

“Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla rotasını oluşturan 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yelken yarışları, 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Setur Marina’da düzenlenecek. Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile formatı değişen ve en iyi yat yarışçılarını bir araya getirerek yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan organizasyon, bütün yelken sınıflarını kapsayan zengin bir programla yapılacak. J70, Yat Sınıfı ve Hareketli Salma gibi kategorilerin buluştuğu 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, yelken camiasını bir araya getiriyor.

 

Eker Süt Ürünleri’nin Ana Sponsorluğunda Gerçekleşecek

 

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, İstanbul’da yelken heyecanı yaşatacak. 12. yılında yeni bir formata kavuşan organizasyon, yarış tutkusunu eğlenceyle buluşturan bir yelken organizasyonu olarak gerçekleşecek. Kalamış Setur Marina’da tekneler, rengârenk yelkenleri ile izleyenlere üst düzey bir yarış rekabeti sunarken, akşamları yarış ekipleri DJ performans eşliğinde yorgunluklarını beraber atacaklar.  

Programa, J70 Ve Hareketli Salma Kategorileri Eklendi

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın bir haftadan uzun süren bir periyotta yapılacak olması, yarışa katılacak tekne ve yelkenci sayısının da artmasını sağlayacak. Yüzlerce teknenin ve yelkencinin boy göstereceği organizasyon, 7’den 70’e tüm yelkencilerin nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının yanı sıra 2024’te J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklenecek. Galatasaray Yelken Kulübünün desteği ile yapılacak ve kulübün önünden startı verilecek Hareketli Salma kategorisinde katılımcılar; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 420 ve 470 sınıflarında yarışacak.  Bu kategorinin ödül töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında 15 Ağustos’ta yapılacak.

Yarışlar, 18 Ağustos’ta Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında yapılacak büyük ödül töreni ile sona erecek. 

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:

 

Tarih                                                              Kategori                                                       Start Yeri                                Start Saati           

9 Ağustos, Cuma                                     J70                                                                  Setur Marina                            12.00     

10 Ağustos, Cumartesi                         J70                                                                 Setur Marina                            12.00                     

11 Ağustos, Pazar                                   BDK Kupası                                                Burgaz Ada                               12.00

13 Ağustos, Salı                                        J70 Match Race                                        Setur Marina                            12.00                     

13 Ağustos, Salı                                       Hareketli Salma                                        GS Yelken Şubesi                  12.00    

14 Ağustos, Çarşamba                          J70 Match Race                                       Setur Marina                            12.00

14 Ağustos, Çarşamba                          Hareketli Salma                                        GS Yelken Şubesi                  11.00                

15 Ağustos, Perşembe                          Hareketli Salma                                        GS Yelken Şubesi                  11.00    

15 Ağustos, Perşembe                          Hareketli Salma Ödül Töreni               GS Yelken Şubesi                  18.30    

16 Ağustos, Cuma                                   Yat sınıfı                                                      Setur Marina                            19.00

17 Ağustos, Cumartesi                          Yat sınıfı                                                      Setur Marina                            14.00

18 Ağustos, Pazar                                    Yat sınıfı                                                       Setur Marina                            12.00

18 Ağustos, Pazar                                    Ödül Töreni                                                GS Yelken Şubesi                  18.00-22.00

 

Kaynak: igf