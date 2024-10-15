Savunma Sanayi Destekleme Fonu kapsamında toplanacak olan bu verginin, toplumun geniş bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması, Türkiye’nin vergi politikalarına yönelik ciddi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Öne çıkan eleştiriler, bu verginin özellikle ekonomik anlamda zorlanan kesimleri daha da mağdur edeceği yönünde.

Mustafa Destici'nin Açıklamaları ve Gelen Tepkiler

Bu tartışmaların fitilini ateşleyen bir başka önemli unsur ise Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yaptığı açıklamalardı. Destici, 750 TL’lik verginin savunma sanayisini güçlendirme amacı taşıdığını belirtirken, verginin ödenmemesi durumunda Türkiye'nin savunma açısından zayıflayabileceğini ifade etti. Destici'nin, "Vermezsen sonun Suriye gibi olur" sözleriyle yaptığı çıkış, özellikle sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Destici, vergiyi ödememekte direnenlere yönelik ağır ifadeler kullanırken, "Onların vermediği 750 lirayı biz veririz, bu millet verir" diyerek toplumun daha fazla fedakarlık yapması gerektiğini savundu. Ancak bu açıklama, vatandaşlar arasında kutuplaşmaya neden oldu ve özellikle ekonomik sıkıntılar çeken kesimlerin tepkisini çekti.

Sosyal Medyada Tepkiler: Avukat Serkan Kaya'nın Eleştirileri

Destici’nin açıklamaları sosyal medya platformlarında geniş yankı bulurken, avukat ve ekonomi uzmanı Serkan Kaya, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada bu verginin adil olmadığını vurguladı. Kaya, yaptığı paylaşımda verginin teorik temellerine aykırı olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Mesele 750 lira verip vermemek meselesi değildir. Hele vatanı için canını veren insanları savunma sanayi hamaseti ile sıkıştırmak hiç doğru değildir. Birincisi, vergi gelirden alınır; bu vergi gelirden alınmamaktadır. Ayrıca, vergi teorisinin iki temel ilkesi vardır: Genellik ve eşitlik. Bu vergi, her iki ilkeye de aykırıdır."

Kaya'nın paylaşımlarında, özellikle "genellik" ve "eşitlik" ilkelerine vurgu yapması dikkat çekti. Genellik ilkesi, verginin herkesin ödeme gücüne göre alınmasını savunurken, bu vergi ekonomik güce göre alınmadığı için eleştiriliyor. Kaya, "750 TL’lik vergi, birileri için bahşiş niteliğinde olabilirken, başka birileri için temel ihtiyaçlarını karşılamak adına gereken parayı ifade ediyor. Bu eşitsizlik, adil bir vergi sistemine aykırıdır." şeklinde devam etti.

Vergi Adaleti Üzerine Tartışmalar

Vergi sisteminde adalet kavramı, genellikle iki temel prensip üzerinden tartışılır: genellik ve eşitlik. Genellik ilkesi, herkesin ödeme gücüne göre vergi ödemesi gerektiğini belirtirken; eşitlik ilkesi ise, ödenen vergi dolayısıyla katlanılan fedakarlıkların eşit olması gerektiğini savunur. Ancak 750 TL'lik kredi kartı vergisi, bu iki temel ilkeye de aykırı olarak değerlendiriliyor. Çünkü ekonomik gücü farklı olan kişilerin aynı oranda vergi ödemesi, toplumsal eşitsizlik yaratıyor.

Ekonomik gücü yüksek olanlar için 750 TL fazla bir anlam ifade etmezken, düşük gelirli vatandaşlar için bu miktar oldukça önemli bir meblağ. Kaya'nın eleştirilerinde de bu noktaya dikkat çekiliyor: "Devlet, milletini unutmuştur. Kamu kaynakları tükendikçe pervasızca vatandaşın cebine göz dikilmekte, bu yapılırken de adalet yine bir kenarda tutulmaktadır."

Kamuda İsraf ve Tasarruf Politikaları

Kamu harcamalarında tasarruf yapılmadığı eleştirisi de sosyal medya ve kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri oldu. Kamu görevlilerinin, lüks makam araçları kullanmaya devam ederken vatandaşlardan ek vergiler toplanmasının adaletsiz olduğu sıklıkla dile getiriliyor. Özellikle kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda ciddi eleştiriler bulunuyor.

Serkan Kaya’nın şu sözleri, bu eleştirileri özetliyor: "Kamuda tasarruf diye yutturulan şey, vatandaşa daha az hizmet verilmesinden başka bir şey değildir. Devlet, milletini unutmuştur."

Savunma Sanayi ve Vatandaşın Yükü

Vergi, özellikle savunma sanayisini desteklemek amacıyla toplanıyor olsa da, vatandaşlar bu yükün altına girmeye itiraz ediyor. Savunma sanayisine katkı yapılmasının gerekliliği kabul edilse de, bu katkının özellikle dar gelirli vatandaşlardan alınması tepki çekiyor. Üstelik bu katkı, savunma sanayi için kamu kaynaklarının israfı gibi algılanan uygulamalarla birleşince, tepkiler daha da sertleşiyor.

Kredi kartı kullanıcılarına getirilen 750 TL'lik vergi, Türkiye’nin vergi adaleti konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Vergi sisteminde genellik ve eşitlik ilkelerinin göz ardı edilmesi, toplumda büyük bir haksızlık algısı yaratıyor. Bu verginin daha adil ve toplumun ekonomik yapısını gözeten bir modele dönüştürülmesi beklentisi, vatandaşlar arasında giderek büyüyor.

Kaynak : PHA