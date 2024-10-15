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Sürücü Şahin’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Koçak, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ters duran aracın sürücüsü ile yanında bulunan Mahmut Koçak (57) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Şahin (55) idaresindeki 46 BG 657 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 8. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

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