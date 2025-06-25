Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan çalışmalar kapsamında parkın yürüyüş yolu modern zemin kaplamalarıyla yenilendi; çimlendirme, sulama sistemleri, dinlenme ve spor alanları ile yeşil alanlar tamamen yeniden düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Başkan Tutdere, parkın yeni haliyle Adıyamanlılara sağlıklı yaşam, spor ve dinlenme alanı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman’da ilk kez halı zeminli bir spor ve sağlıklı yaşam parkını halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte bu güzel ortamda bir aradayız. Tüm kıymetli hemşehrilerimizi sağlıklı yaşam ve stres atmak için bu parka davet ediyorum. Altyapıdan üstyapıya kadar sürdürdüğümüz çalışmalarda halkımızın desteği bizim en büyük gücümüz. Gösterdiğiniz duyarlılık ve sahiplenme için hepinize teşekkür ediyorum. Adıyaman, birliğin, sevginin ve dostluğun şehri. Hep birlikte, çocuklarımız için mutlu bir Adıyaman’ı yeniden inşa edeceğiz.”

Açılışa katılan vatandaşlar, modern ve donanımlı bir yaşam alanına kavuşmanın memnuniyetini dile getirerek Başkan Tutdere’ye teşekkür ettiler;

“Atıl durumda olan park yeni ve modern bir görünüme kavuştu, çok güzel olmuş.”

“Yaşlılar yeni zeminde daha rahat yürüyüş yapabilecek, çocuklar daha temiz alanlarda oyun oynayabilecekler.”

“Başkanımıza ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Buraya sahip çıkmalı ve temiz kullanmalıyız.”

Kaynak : PHA