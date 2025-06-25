İçme-kullanma sularının yanı sıra doğal kaynaklar, yüzme havuzları, kaplıcalar, ambalajlı sular ve hemodiyaliz ünitelerinde kullanılan sular düzenli aralıklarla laboratuvarda analiz edilerek kamu sağlığına yönelik riskler en aza indiriliyor.

Toplum sağlığının korunması ve sıcak havaların etkisiyle artabilecek salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Altınşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren UMKE binasında bulunan Halk Sağlığı Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Yıllık ortalama 5 bin su numunesinin analiz edildiği laboratuvarda personelle bir araya gelen Prof. Dr. Mehmet Şirik, saha hakimiyetinin sıkı tutulması ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Önlem almak için geç kalmamak gerekir.” dedi.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının sürdürülebilirliği için ekipleriyle birlikte sahada aktif görev üstlendiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, şunları kaydetti:

⁠“Malumunuz, sıcak havaların başlamasıyla birlikte bölgemizde yaz mevsimi etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda Altınşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan UMKE binamızdaki Halk Sağlığı Laboratuvarı’mızı ziyaret ettik. Arkadaşlarımızla birlikte laboratuvardaki çalışmaları yerinde inceledik, eksiklik olup olmadığını değerlendirerek süreci detaylı şekilde gözlemledik.

⁠Su Laboratuvarımızda il genelinden gelen içme-kullanma suları, kaynak suları, yüzme havuzları ve kaplıcalar gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren tüm içme suyu numuneleri özenle analiz edilmekte ve elde edilen sonuçlar hassasiyetle raporlanmaktadır.

⁠Koruyucu sağlık hizmetlerinden gıda güvenliğine, çevre sağlığından bulaşıcı hastalıkların önlenmesine kadar geniş bir yelpazede Halk Sağlığı birimlerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber toplum sağlığını korumak adına elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA