Bunlar da ilginizi çekebilir

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/QS7g9GoGbC — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 6, 2025

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.????

İlaçlar arasında; Multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeoid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer alıyor.

Bakan Işıkhan paylaşımında hastalara şifa dileyerek, geri ödeme listesine alınan kanser ilaçlarını da paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldı. ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 5 kanser ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.