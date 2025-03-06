Adıyaman'da kalıcı konut projelerinde farklı yüklenici ve alt yüklenici firmalar bünyesinde binlerce işçi çalışırken, zaman zaman maaş ödemeleri ve özlük haklarıyla ilgili sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

İşçiler Maaş Talepleri İçin Oturma Eylemi Yaptı

Bu sabah saatlerinde AHES Firması’nda çalışan işçiler, maaşlarının ödenmediğini iddia ederek iş bırakma ve oturma eylemi düzenledi. Şantiye alanında saatler süren eylem nedeniyle çalışmalarda aksamalar yaşandı ve zaman zaman gergin anlar oldu.

Yetkililerin devreye girerek işçilerle görüşmeler yapmasının ardından, işçilerin maaşlarının ödeneceğine dair söz verilmesi üzerine iş bırakma eylemi sona erdi ve işçiler yeniden çalışmalarına başladı.

İnşaat Alanında Benzer Eylemler Daha Önce de Yaşandı

Adıyaman’da kalıcı konut projelerinde çalışan işçiler, geçmişte de maaşlarını alamadıkları veya geç aldıkları gerekçesiyle iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemleri gerçekleştirmişti. İnşaat projelerinde görev alan işçiler, maaşlarının zamanında ödenmesini ve özlük haklarının eksiksiz sağlanmasını talep ediyor.

Yetkililer, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve işçilerin mağduriyet yaşamaması için yüklenici firmalarla sürecin yakından takip edileceğini belirtti. Adıyaman’daki kalıcı konut projelerinin hız kesmeden devam edebilmesi için işçi haklarının korunması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak : PHA