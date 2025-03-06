Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu Boru Hattı Nahçıvan’la Kader Birliğimizin Nişanesidir”

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü ortak projelere imza attığını belirterek, "Bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şahdeniz Gaz Sahası, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve TANAP gibi projelerin ardından, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın da bu iş birliğinin önemli bir halkası olduğunu vurguladı.

Azerbaycan gazının Nahçıvan’a ulaştırılmasının bölgenin enerji güvenliği açısından kritik bir adım olduğunu ifade eden Erdoğan, “BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki bu hat, Nahçıvan’ın doğal gaz ihtiyacını en az 30 yıl boyunca karşılayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde Azerbaycan'ı her zaman yanımızda bulduk. Biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle iki ülke arasındaki güçlü dayanışmaya dikkat çekti.

Aliyev: “Türkiye ile Azerbaycan Birliği Türk Dünyasına Büyük Katkıdır”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temelini 1,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte attıklarını hatırlatarak, bugünün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği açısından tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın Türkiye üzerinden birçok Avrupa ülkesine enerji sağladığını vurgulayan Aliyev, “Geçen yıl Azerbaycan’ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe ulaştı ve bunun yarısı Türkiye’ye ihraç edildi. Türkiye dışında 10 Avrupa ülkesi de Azerbaycan gazını kullanıyor” dedi.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliklerinin sadece enerji alanında değil, ulaştırma projeleriyle de genişlediğini belirterek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun Türk dünyasının entegrasyonuna büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

“Türkiye ve Azerbaycan birlikteliği, sadece iki ülkenin değil, Türk dünyasının geleceğine de büyük katkılar sunuyor” diyen Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk dünyasının birliğinin güçlendirilmesi konusundaki çabalarına dikkat çekti.

Bölgesel İş Birliği ve Ekonomik Kalkınma Hedefi

Açılış töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Iğdır Dilucu'ndaki BOTAŞ Doğal Gaz Ana Ölçüm İstasyonu’na video konferans yöntemiyle bağlanarak gaz akışının başlaması için talimat verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, gaz vanasını açarak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nı resmen hizmete soktu.

Açılışın ardından, Erdoğan ve Aliyev projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen mühendis ve işçilerle sanal ortamda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Enerji ve Ulaştırma Alanında Yeni Hedefler

Yetkililer, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin yalnızca enerji projeleriyle sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki süreçte ulaştırma, ticaret ve savunma alanlarında da yeni iş birliklerinin gündeme geleceğini ifade etti.

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma vizyonuna da katkı sağlayacak.

Kaynak : PHA