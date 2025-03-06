Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parklar, bahçeler ve umuma açık alanlarda geniş çaplı denetimler gerçekleştirerek, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.

Aileler ve Çocuklar İçin Daha Güvenli Alanlar

Özellikle iftar sonrası yoğunlaşan park ve bahçelerde, devriye ekipleri düzenli kontroller yaparak olası olumsuzlukların önüne geçiyor. Bu sayede, aileler ve çocuklar Ramazan ayının manevi atmosferinde huzurla vakit geçirme imkânı buluyor.

Ebeveynlerden Polise Teşekkür

Denetimlerin etkisini hisseden vatandaşlar ve ebeveynler, parklarda ve açık alanlarda güvenliğin arttığını belirterek Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçiren bir veli, "Ramazan ayında çocuklarımızla birlikte daha güvenli bir ortamda vakit geçirebiliyoruz. Polis ekiplerimizin sürekli devriye gezmesi bizi güvende hissettiriyor. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Benzer şekilde, bir başka vatandaş da "Eskiden park ve bahçelerde zaman zaman huzursuzluk yaşanabiliyordu. Ama son zamanlarda denetimler sayesinde aileler için çok daha güvenli bir ortam oluştu. Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimler Ramazan Boyunca Devam Edecek

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, asayiş uygulamalarının Ramazan boyunca yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti. Vatandaşların güvenliğini sağlamak adına her gün farklı noktalarda denetimler gerçekleştirilerek, huzur ve güven ortamının korunması için çalışmalar sürdürülecek.

Adıyaman'da güvenli bir şehir ortamı oluşturmak için çalışan emniyet ekipleri, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, vatandaşların huzur içinde iftarlarını açmasını ve aileleriyle keyifli vakit geçirmesini sağlamak adına görev başında olmaya devam edecek.

Kaynak : PHA