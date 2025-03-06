Başkan Tutdere: “Temiz ve Yaşanabilir Bir Adıyaman İçin Çalışıyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin geldiği aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Tutdere, çöp kovalarının kaldırılmasıyla mahallelerin daha düzenli hale geldiğini ve kötü kokuların önüne geçildiğini belirterek şunları söyledi:

"Adıyaman’ı daha temiz, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için başlattığımız bu projede önemli bir aşamaya geldik. Mahallelerimiz artık daha temiz, daha düzenli. Belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, hurda durumdaki çöp konteynerlerini de onarıp yeniden hizmete sunduk. Böylece hem ekonomik tasarruf sağladık hem de temizlik çalışmalarımızı daha etkin hale getirdik."

Başkan Tutdere, projenin sürdürülebilir olması için halkın desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini söyledi. Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinin düzenli yıkanacağını ve böylece kötü kokuların önüne geçileceğini dile getirdi.

"Depremin yaralarını sararken, Adıyaman’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temizlik konusundaki kararlılığımızı sürdürecek, halkımızın desteğiyle şehrimizi daha güzel hale getireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 'Temiz Adıyaman' projemize destek vermeye davet ediyorum."

Muhtarlar ve Vatandaşlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Adıyaman genelinde uygulamaya konulan yeni sistem, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan büyük destek gördü.

Fatih Mahalle Muhtarı Lütfü Özkan: “Eskiden mahallemizde çöp konteyneri bulunmuyordu. Belediye Başkanımızın talimatıyla artık tüm sokaklarda çöpler konteynerlerde toplanacak. Bu uygulama mahallemiz için büyük bir kazanım oldu.”

Malazgirt Mahalle Muhtarı Emrah Yazıcıoğlu: “Mahalle sakinlerimiz yeni uygulamadan son derece memnun. Çöp kovalarının kaldırılmasıyla birlikte çevre temizliği konusunda önemli bir adım atıldı. Ayrıca konteynerlerin yaz aylarında düzenli olarak yıkanacak olması da kötü kokuların önüne geçecek.”

Mahalle sakini Mehmet Gürbüz: “65 yıldır bu mahallede yaşıyorum, bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmadı. Belediye Başkanımız sayesinde sokaklarımız temizlendi, çöpler konteynerlerde toplanmaya başladı. Çok güzel bir uygulama oldu, kendisine teşekkür ediyorum.”

Fatih Mahallesi sakini Osman Sönmez: “Keşke bu uygulama daha önce başlatılsaydı. Dört gözle beklediğimiz bir hizmetti. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Vatandaş Hüseyin Yiğit: “Bu uygulamayla Adıyaman daha temiz bir şehir haline geldi. Umarım bu hizmet devam eder ve şehrimiz örnek gösterilen yerler arasında yerini alır.”

Adıyaman Daha Temiz ve Düzenli Bir Şehir Olma Yolunda

Adıyaman Belediyesi, temiz bir şehir vizyonuyla çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti. Proje kapsamında şehirdeki tüm mahallelerde temizlik çalışmalarının artırılacağı ve konteynerlerin düzenli olarak dezenfekte edileceği bildirildi.

Kaynak : PHA