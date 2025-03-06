Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, olayın gerçek seyrine dair bilgiler paylaşıldı.

Yangın İhbarı ve Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi, Eski Kâhta Caddesi'nde çıkan konut yangınına ilişkin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 16.23’te yapılan ihbar üzerine, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

İlk ekip, ihbardan sadece bir dakika sonra saat 16.24’te yangın bölgesine doğru yola çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ikinci bir ihbar alınarak içeride mahsur kalan vatandaşlar olduğu bildirildiğinde, merdivenli kurtarma aracıyla ikinci bir ekip de hızla olay yerine sevk edildi.

Saat 16.28’de olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için termal kameralar kullanarak içeri tarama yaptı ve kurtarma operasyonunu başlattı.

Öncelik Can Kurtarmak

Adıyaman Belediyesi, yangına doğrudan suyla müdahale etmek yerine öncelikle mahsur kalan kişilerin güvenliğini sağlama prensibiyle hareket ettiklerini belirtti. Açıklamada, "Yangına hemen suyla müdahale edilmesi, içerideki insanların hayati tehlike yaşamasına neden olabilirdi" denilerek, önceliğin kurtarma operasyonu olduğu vurgulandı.

Kurtarma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

"Boş ve Arızalı Araç Gönderildi" İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

Adıyaman Belediyesi, yangına boş veya arızalı araç gönderildiği iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu belirtti. Ekiplerin her zaman insan hayatını önceliklendirdiğini ve olayın gerektirdiği şekilde profesyonel bir müdahale yapıldığını ifade etti.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman Belediyesi olarak, kamuoyunu yanıltıcı asılsız iddialara karşı halkımızın doğru bilgilendirilmesi için şeffaflık ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, spekülatif haberler yerine resmi kaynaklardan gelen açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz."

Kaynak : PHA