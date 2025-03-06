Bu kapsamda düzenlenen iftar programına, Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet Turan ve Sinan Demir katıldı. Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen iftarda, öğrencilerle birlikte oruç açan eğitim yöneticileri, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

"Ramazan, Paylaşma ve Dayanışmanın Adıdır"

İftar programında konuşan Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, bu buluşmaların sadece bir yemek organizasyonu olmadığını, Ramazan'ın manevi iklimini paylaşmak ve birlik ruhunu pekiştirmek amacı taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir okul pansiyonunda öğrencilerimizle iftarda buluşarak onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma kültürünü hep birlikte deneyimliyoruz."

Öğrencilerle Samimi Sohbetler ve Eğitim Üzerine Fikir Alışverişi

İftar programı süresince öğrencilerle birebir sohbet eden İlçe Millî Eğitim yöneticileri, okul pansiyonlarının işleyişi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin talepleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Eğitim camiasının güçlü bir dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Ramazan ayı sonuna kadar sürecek "İftar Buluşmaları" programı, Kahta'daki tüm okul pansiyonlarında gerçekleştirilmeye devam edecek.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Aluç, okul yöneticileri, öğretmenler, personel ve gönüllü öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak : PHA