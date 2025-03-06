Kahta’dan gelen bu projeler, gençlerin kodlama, mühendislik, yapay zeka, çevre teknolojileri ve savunma sanayi gibi birçok alanda yenilikçi fikirler geliştirdiğini gösteriyor. Eğitimcilerin ve yöneticilerin de destekleriyle, öğrenciler geleceğin teknolojilerini üretmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

“Geleceği Kodlayan Gençlerle Gurur Duyuyoruz”

Kahta’daki okullardan gelen 382 proje başvurusu, ilçenin sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda teknolojik gelişmelere katkı sağlama konusunda da iddialı olduğunu kanıtlıyor. Yetkililer, bu süreçte emek veren öğrencileri, danışman öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik ederek, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için desteklerinin süreceğini belirtti.

Kahta, bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla inovasyonun merkezi olmaya devam ederken, TEKNOFEST 2025 sürecinde ilçeden çıkacak projelerin nasıl bir başarı elde edeceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA