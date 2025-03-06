Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Yol Haritası Olacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öncülüğünde hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nin, Türkiye’de mesleki eğitimi güçlendirmek için stratejik bir yol haritası sunduğunu belirten Tosun, bu belge sayesinde öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim almasının sağlandığını ifade etti.

Sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu donanımlı bireylerin yetiştirilmesi için mesleki eğitimin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Tosun, özellikle sanayinin geliştiği bölgelerde mesleki eğitime daha fazla yatırım yapılmasının önemine değindi.

Öğrencilere Burs, Ücretli Staj ve İş Garantisi

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2024 yılında 9 işletme ile mesleki ve teknik eğitimde iş birliği protokolü imzalayarak öğrencilerin mesleki becerilerini artırmayı ve istihdamlarını sağlamayı hedefledi. Tosun, bu kapsamda burs desteği, döner sermayeden ücret, staj ve mezuniyet sonrası iş garantisi gibi imkanların sunulduğunu açıkladı.

Bu iş birlikleri doğrultusunda:

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı)

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İnşaat Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı)

Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi)

bu okullarda eğitim gören toplam 151 öğrenciye her yıl 10 ay boyunca 500 TL burs, döner sermayeden ücret, 12. sınıfta staj ve mezuniyet sonrası iş garantisi sağlanacak.

Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri)

alanında eğitim gören 50 öğrenciye ise her yıl 6 ay boyunca 2.500 TL burs, 6 aylık staj sürecinde aylık 12.000 TL ücret ve mezuniyet sonrası iş garantisi sunulacak. Tosun, yeni iş birliği protokolleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ahilik Kültürü ile Meslek Ahlakı da Kazandırılacak

Tosun, mesleki eğitimin yalnızca teknik beceri kazandırmakla kalmaması gerektiğini, aynı zamanda ahlaki değerler ve iş etiği kazandıran bir süreç olması gerektiğini ifade etti. Ahilik kültürü, dürüstlük, ustaya saygı, kaliteli üretim ve toplumsal fayda gibi değerleri barındıran köklü bir gelenek olarak, mesleki eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak vurgulandı.

Tosun, "Geleceğin iş dünyasını inşa ederken, gençlerimizi sadece teknik becerilerle değil, aynı zamanda ahlaki değerlerle de donatmalıyız" dedi.

Gençlere Çağrı: Yeteneklerinize Göre Meslek Seçin

Öğrencilerin yeteneklerine ve ilgilerine uygun meslekleri seçmelerinin hem bireysel başarılarını artıracağını hem de iş dünyasında daha verimli olmalarını sağlayacağını belirten Tosun, ailelerin ve eğitimcilerin bu süreçte rehberlik etmesinin önemine dikkat çekti.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirten Tosun, "Haydi Gençler! Sizi Mesleki ve Teknik Eğitime Bekliyoruz" diyerek gençleri meslek liselerine yönelmeye davet etti.

Kaynak : PHA