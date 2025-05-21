Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceklerini ve İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vereceklerini söyledi.

Söz konusu forumun aileyi güçlendirmek için uluslararası ölçekte verdiğimiz kararlı mücadelenin sembolü ve bir süredir yürüttüğümüz aile diplomasisi açısından önemli bir kilometre taşı olacağını ifade eden Bakan Göktaş, "Güçlü toplum, güçlü aileyle mümkündür" dedi.

Forumun, "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi" temasıyla düzenleneceğini belirten Göktaş, "Aile kurumu insanlığın ortak değeridir. Biz de 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak bu forumla aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliği imkanlarını pekiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ailenin sağlıklı bir toplumsal yapı için önemini vurgulayan Göktaş, İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vereceklerini söyledi.

Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısının bugün ülkelerin en stratejik güç unsurlarından biri haline geldiğini belirten Bakan Göktaş, “Afetler, salgınlar gibi kriz dönemlerinde bu gücün önemini yaşayarak öğrendik. Aile kurumunu her türlü tehdide karşı koruma kararlılığımızı uluslararası ölçekte de sürdüreceğiz." dedi.