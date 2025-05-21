Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi. Proje kapsamında, ilkokul çağındaki çocuklara erken yaşlarda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık konularında bilgi düzeyleri ile farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Ayrıca çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda sağlık çalışanlarıyla temas etmesi sağlandı.

Programa Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Sağlık, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe ve Kahta İlçe Sağlık Müdürü Vekili Dr. Muhammed Harun Şaşmaz, Şube Müdürü Tülay Altuğ ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, proje hakkında şunları söyledi:

“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projemizin açılış toplantısında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada, geleceğimizi şekillendirecek en önemli değere, yani çocuklarımıza daha sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sunmak amacıyla bir araya geldik.

Sağlıklı bireyler, ancak sağlıklı çocukluk dönemleriyle yetişir. Bu nedenle, çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu proje yalnızca sağlık alanında değil, eğitim, farkındalık ve toplum bilinci açısından da önemli bir adımdır. Hep birlikte, çocuklarımızın daha güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlayacağımıza inanıyorum.

Projeye emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, destek sağlayan kurumlara ve burada bizleri onurlandıran katılımcılara teşekkür ediyorum. Projemizin ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum."

Program kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık görevlileri tarafından 700 öğrenciye teorik eğitimleri verilirken, öğrenciler kurulan eğitim stantlarını gezdi.

Etkinlik sonunda öğrencilere sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularını anlatan el broşürleri, su, elma ve balonlar dağıtıldı. Ayrıca eğitime gönüllü olarak katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" belgeleri verildi.

Kaynak : PHA