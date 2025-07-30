ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercih dönemi öncesi kılavuzu dikkatle incelemelerini istedi.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı.

ÖSYM, kılavuzun ön bilgi amaçlı olduğunu vurgulayarak, adayların tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet sitesinde yeniden yayımlanacak güncel 2025-YKS Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.

Ayrıca, ÖSYM’nin yapacağı duyuruların takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Adaylar, üniversite tercih süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamak için ÖSYM’nin resmi açıklamalarına ve güncellenmiş kılavuza odaklanmalı.

Ön blgilendirme kılavuzuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz