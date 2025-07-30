Ziyarette Vali Varol’a, özellikle İndere kalıcı deprem konutlarının anahtar teslim süreçleri ve etap etap vatandaşların yerleştirildiği alanlara dair bilgiler aktarıldı.

Vali Varol, incelemeler kapsamında ⁠İndere Yaşam Alanı’nda devam eden eğitim, sağlık, ticari alanlar ile sosyal donatılara dair mevcut durum ve proje ilerlemesi, Bölgede sürdürülen alt ve üstyapı projeleri,⁠Adıyaman şehir merkezinde hayata geçirilmekte olan çarşı ve meydan projesi nin geldiği aşama, ⁠İndere yaşam alanını farklı noktalardan kuşaklayacak yeni çevre yolu projesinin ilerleme durumu, ⁠Emlak Konut tarafından ilçelerde yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının genel durumu ve anahtar teslim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Vali Varol, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, gece gündüz demeden büyük bir titizlikle çalışan Emlak Konut yetkililerine teşekkür ederek, yürüttükleri hizmetlerin Adıyaman’ın yeniden inşasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kaynak : PHA