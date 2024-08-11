Kaza, gece saatlerinde Adıyaman Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İbrahim Polat idaresindeki 02 ABY 943 plakalı motosiklet ile Mehmet Ali Arık yönetimindeki 02 HY 269 Plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, İbrahim Polat (59), Mehmet Ali Arık (24), ve motosikletin yolcu koltuğunda oturan Hüseyin Arık (75) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA