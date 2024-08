Adıyaman’da gol krallığıyla bilinen spor adamı Baygol Yaşar Bayram, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na Adıyaman Futbol Kulübü’ne ait formayı takdime etti. Spora olan sevgisi ile bilinen ve birçok gencin spor aşkını aşılayan Baygol Yaşar Bayram depremin en acı şekilde yaşandığı Adıyaman’da sporun yeniden canlanması için spor camiasının yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

Adıyaman’da attığı gollerle ismini altın harflerle yazdıran, ilimizi ülke genelinde en iyi şekilde tanıtan, temsil eden Baygol Yaşar Bayram, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na kendisiyle özdeşleşen “Baygol” isimli formayı verdiğini söyleyerek; “Spor sevgisi tarif edilemez bir sevgidir. Bu sevgiyi çocuk yaştan itibaren yaşayan bir spor adamı olarak Adıyaman’da yaşamaktan çok mutluyum. Adıyaman ilimizde spor sevgisi olan birçok insan var. Bende çok geçmiş yıllardan itibaren sporun içerisindeyim. Adıyaman’a sporu sevdirmek adına her projenin içerisinde yer aldım. Bu projelerin içerisinde yer almaya devam edeceğim. Attığım gollerden sonra beni seven insanlar bana, “Baygol” gibi güzel bir unvanı layık gördüler. Elimden geldiğince sporu sevdirmek adına çalışmalarım devam edecektir. Depremi yaşayan bir il olarak yeniden spor alanında çalışmaların artması anlamında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca yetkililerimize de çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Adıyaman’da sporun önemi konusunda üst düzey yetkililerimizle görüştüğümüzde birçok sporcumuzun olduğunu her yerde dile getiriyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na da Adıyaman Futbol Kulübü’nün formasını takdim ettim. Adıyaman’ın olmazsa olması spordur” dedi.

