Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda: “Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA