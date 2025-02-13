Daha önce, 26 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda aynı branşta Türkiye üçüncüsü olan Yavaş, 9 Şubat’ta Bursa’da gerçekleştirilen şampiyonada derecesini 13 saniye geliştirerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, altın madalya kazanan sporcumuzu ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Sporcuların ulusal arenada Adıyaman’ı gururla temsil ettiğini vurgulayan Keleş,"Gençlerimizin ve öğrencilerimizin hangi branşta olursa olsun spor yapmalarını destekliyoruz. Sporcularımızın başarıları, ilimize kazandırılan altın madalyalar bizleri son derece mutlu ediyor. Başarılarıyla bizleri gururlandıran atletlerimize ve onları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Kaynak : PHA