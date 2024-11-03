Millî Eğitim Bakanlığı'nca mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerine 18 ilde 270 okulda pilot olarak uygulanan zanaat atölyeleri, 81 ilde açılıyor.ANKARA (İGFA) - Meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme imkânı sunmak ve öğrencilerin meslek yolculuklarında önemli bir adım olmak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında geçtiğimiz Temmuz ayında açılan zanaat atölyeleri, ilk olarak 10 ilde 196 okulda uygulamaya konulmuştu.

Daha sonra gelen yoğun talep üzerine 18 ilde 270 okulda uygulanan çalışmalardan, 129 farklı modüler kurs programında 7 ve 8. sınıf öğrencileri yaz boyunca ücretsiz olarak faydalandı.

MESLEK LİSELERİ KAPILARINI BÜTÜN ÖĞRENCİLERE AÇIYOR

"Destekleme Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu" çerçevesinde atölyeler, 81 ilde Valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, örgün ilköğretim ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere açılıyor.

Zanaat atölyeleri, ortaokulların 7 ve 8. sınıflarına devam eden öğrencilere meslekleri tanıma, atölye ortamını deneyimleme ve farklı alanlarda temel beceri kazanma imkânı sunarak öğrencileri gelecekteki kariyerlerini belirleme noktasında desteklemeyi hedefleyecek.

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