Şan, öğrencilerle geçirdiği bu özel günle ilgili açıklamalarda bulunarak, çocukların heyecan ve merakının kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Milletvekili Şan, gezi sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün benim için çok özel bir gündü. Kahta Mevlana Ortaokulu’nun özel eğitim öğrencilerini, kıymetli yavrularımızı Ankara’da ağırladık; onların enerjisi, merakı ve samimiyetiyle başkentimizde unutulmaz anlar yaşadık. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı, yeni şeyler öğrenmenin verdiği mutluluğu görmek beni gerçekten çok duygulandırdı” dedi.

"Meclis’te Çocuklarımızla Gurur Duydum"

Ziyaretin en anlamlı anlarından birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki gezi olduğunu belirten Şan, “Meclis gezimizde, ülkemizin kalbi olan bu yerde çocuklarımızın sorularını dinlemek, onlara Meclis’in nasıl işlediğini ve burada yürütülen önemli görevleri açıklamak beni çok gururlandırdı. Bu çocuklar, hayat dolu ve geleceğe dair harika hayalleri olan pırıl pırıl gençler. Sorularına içtenlikle cevap vermek benim için büyük bir zevkti. Onların ülkemize olan sevgisi ve merakı bana da ayrı bir güç verdi” ifadelerini kullandı.

"Anıtkabir ve Millet Kütüphanesi Ziyareti"

Milletvekili Şan, öğrencilerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulunduklarını ve bu anın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti. Şan, “Cumhuriyet’imizin kurucusuna olan bağlılığımızı ifade etmek hepimizi duygulandırdı. Ardından Millet Kütüphanesi’nde bilgiyle dolu bir yolculuğa çıktık. Çocuklarımızın kütüphanede heyecanla dolaşmalarını görmek, bilgiye olan ilgilerini paylaşmak paha biçilmezdi” dedi.

"Gençlerimizin Hayallerinin Destekçisiyim"

Milletvekili Şan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Bugün burada olmak, onlarla beraber gülmek, öğrenmek ve geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak bana büyük mutluluk verdi. Onların her zaman yanındayım; bu ülke için hayal kuran gençlerimizin destekçisi olmaktan gurur duyuyorum.”

Kaynak : PHA