İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sabah saatlerinde maddi hasarlı kazaya müdahale ettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsünün çarparak şehit ettiği polis memuru Ogün Yürümez' için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi tören düzenlendi.

Alınan bilgiye göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş, polis memuru Ogün Yürümez için taziye mesajı yayımladılar, Taziyede, şehide Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı dilendi.

Şehit trafik polisin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen resmi tören ardından memleketi Giresun Eynesil’e gönderildi.