AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım tarihinin, Türk milletinin iradesini tam anlamıyla gösterdiği bir gün olarak tarihe geçtiğini ifade eden Alkayış, “Bugün Ak Dava’nın ve Aziz Milletimizin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları bu yolda milletimize büyük hizmetler sundu ve bundan sonra da AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz” dedi.

"Eğitimden Ekonomiye Her Alanda Büyük Atılımlar Yapıldı"

Alkayış, AK Parti'nin Türkiye’de gerçekleştirdiği reformlara dikkat çekerek, partinin ülke çapında sağladığı yatırımlar ve özgürlükleri artıran adımlar sayesinde halkın rahat bir nefes aldığını ifade etti. “Partimiz, tecrübeli ve yetkin kadrolarıyla son 22 yılda ülkemiz için önemli yatırımları hayata geçirdi, birçok projeyi uygulamaya koyarak ülkemizin daha müreffeh bir düzeye ulaşması için büyük çaba gösterdi. Eğitim, sağlık, adalet, tarım, ekonomi gibi pek çok alanda edinilen kazanımlarda AK Parti'nin önemli katkıları bulunuyor. AK Parti, her zaman milletinden aldığı güçle ve milletinin güvenini kazanarak ülkenin yarınlarını inşa etmek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır” diye konuştu.

“Milletle Gönül Birliği İçindeyiz”

Milletvekili Alkayış, açıklamasının devamında, AK Parti’nin iktidara gelişinin sadece Türkiye için değil, tüm dünya mazlumları için bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Alkayış, “AK Parti, gücünü daima milletten alan, halkın gönlünde yer eden bir harekettir. Türkiye’nin dünya genelinde mazlumların umudu olarak tanınması, AK Parti’nin misyonunun bir yansımasıdır. Partimizin 22. yıl dönümünü gururla kutlarken, ilk günden bugüne üstün emekleriyle partimize destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, bütün hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza en içten hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Alkayış, AK Parti'nin her zaman olduğu gibi, insan odaklı politikalar üretmeye ve Türkiye’yi her alanda ileri taşımaya devam edeceğini belirterek, açıklamasını "Milletimizin aydınlık geleceği için daha atılacak çok adımımız var ve her zaman bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" diyerek tamamladı.

