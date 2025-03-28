Kanun Teklifi Deprem Bölgesindeki Memurları Kapsıyor
Doğan Bekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen illerdeki üniversitelerde görev yapan memurlara (idari personel) yönelik geliştirme ödeneği ödenmesini içeren kanun değişikliği teklifini Meclis’e sunduklarını belirtti.
Bekin’in açıklaması şöyle:
“Kahramanmaraş depremleri nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen illerdeki üniversitelerde görev yapan memurlara (İdari Personel) geliştirme ödeneği ödenmesini öngören kanun değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunduk.”
Adıyaman İçin Hazırlanan Rapor Meclis’e Taşındı
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir’in hazırladığı rapor, deprem bölgesindeki idari personelin mali durumlarının iyileştirilmesi ve geliştirme ödeneği sağlanmasına yönelik talepleri içeriyor.
Teklifin Meclis’te nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor. Yeniden Refah Partisi’nin bu hamlesi, depremden etkilenen bölgelerdeki kamu görevlilerinin ekonomik şartlarının düzeltilmesine katkı sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.
Kaynak : PHA