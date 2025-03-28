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Teklifin Meclis’te nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor. Yeniden Refah Partisi’nin bu hamlesi, depremden etkilenen bölgelerdeki kamu görevlilerinin ekonomik şartlarının düzeltilmesine katkı sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir’in hazırladığı rapor, deprem bölgesindeki idari personelin mali durumlarının iyileştirilmesi ve geliştirme ödeneği sağlanmasına yönelik talepleri içeriyor.

“Kahramanmaraş depremleri nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen illerdeki üniversitelerde görev yapan memurlara (İdari Personel) geliştirme ödeneği ödenmesini öngören kanun değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunduk.”

Bekin’in açıklaması şöyle:

Doğan Bekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen illerdeki üniversitelerde görev yapan memurlara (idari personel) yönelik geliştirme ödeneği ödenmesini içeren kanun değişikliği teklifini Meclis’e sunduklarını belirtti.

Geleceğe Yön Ver Derneği Afetten Etkilenen Çocuklar İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Geleceğe Yön Ver Derneği Afetten Etkilenen Çocuklar İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

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