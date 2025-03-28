Mehmet Pehlivan Hakkındaki Soruşturma

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “TCK 282 ve 5549 sayılı kanun” kapsamında soruşturma açıldı. Gözaltı kararı ile gece yarısı emniyete götürülen Pehlivan, bugün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi ve savcılık ifadesi için ilgili bölüme geçti.

Ebru Özdemir de Adliyeye Sevk Edildi

Aynı soruşturma çerçevesinde, ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında avukatıyla birlikte gittiği emniyette gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, adliyeye sevk edilen bir diğer isim oldu.

'Kent Uzlaşısı' Soruşturması ve Tutuklama Kararları

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında, “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan “kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Aynı mahkeme, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, “terör örgütünün siyasal alan sorumlusu” olduğu iddia edilen Azad Barış ve Barış’la bağlantılı olduğu ileri sürülen Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yakalama emri çıkarttı.

Kaynak : PHA