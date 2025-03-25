Doğan, bu kararın sadece Ekrem İmamoğlu’nu değil, tüm Türkiye’deki demokrasiye ve adalet sistemine ciddi bir darbe vurduğunu vurguladı.



“BİR DEMOKRATİK LİDERİ KANDIRMA VE ENGELLEME GİRİŞİMİ”



Engin Doğan, İmamoğlu’na yönelik alınan tutuklama kararının, Türkiye’deki tüm seçmenlere, adaletin ve demokrasinin ne denli zayıfladığını gösterdiğini ifade etti:



“Ekrem İmamoğlu, halkın verdiği oylarla seçilmiş bir liderdir. Ancak, hükümet, halkın iradesini hiçe sayarak, İmamoğlu’nu engellemeye çalışıyor. Bu sadece bir kişiyi hedef almakla kalmaz, demokrasiyi savunan tüm vatandaşlara yapılmış bir saldırıdır. Bu hukuksuzluk, adaletin yerine siyasi hesapların geçtiği bir dönemi işaret ediyor.”



“ADALETİN GERİ DÖNMESİ İÇİN HERKES EL BİRLİĞİYLE MÜCADELE ETMELİ”



Doğan, hukukun ve adaletin üstünlüğü için tüm halkı sesini yükseltmeye ve bu tür müdahalelere karşı durmaya çağırdı:



“Bugün sadece Ekrem İmamoğlu’nun hakkı gasp edilmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’deki tüm yurttaşların adalet arayışına ket vuruluyor. Bu, halkın oylarıyla seçilmiş bir lidere yapılan hukuksuz bir müdahaledir. Bizler, adaletin ve demokrasinin yeniden işlediği bir Türkiye için birlikte mücadele edeceğiz. Bu adaletsizliğe karşı hepimizin sesini yükseltmesi, bu hukuksuzluklara dur demesi gerekiyor.”

Haber: adıyamanlılar net