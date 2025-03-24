Çocukların psikososyal iyilik hallerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, oyun alanları, atölyeler ve interaktif etkinliklerle renklendi.

Geleceğe Yön Ver Derneği Başkanı Özlem Bilgi, “Çocuklarımızın umutlarını canlı tutmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Güçlü bireyler olarak geleceğe adım atmaları en büyük önceliğimiz” dedi.

Dernek, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, Adıyaman’da gerçekleştirdikleri etkinlikleri Adıyaman Barosu iş birliğiyle hayata geçirdiklerini ve yakın tarihte Adıyaman’da da yeni bir festival düzenleneceğini duyurdu. Afet bölgelerindeki çocuklara yönelik destek çalışmaları devam edecek.