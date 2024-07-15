15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Adıyaman İl Protokolü, Adıyaman Asri Mezarlığında bulunan şehitliğe ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Şehitler ziyaret sonrası kabirleri başında okunan dualarla anıldı. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Hikmet Uz, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katılım sağladı. 15 Temmuz ile ilgili görüşlerini aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın yaptığı açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, cesareti ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza, yöneticilerine, iradesine olan desteğiyle birlikte bu darbe bertaraf edildi. Bundan sonra da ben inanıyorum ki dünyanın hiçbir yerinde artık bu tür kalkışmalara hiç bir millet izin vermeyecektir. Milletler bir ve beraber olduğunda gerçekten bütün tehlikeleri, tehditleri çok rahat bir şekilde bertaraf edebildiğini gösteriyor. Ben şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Kolay değil. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu coğrafyada özgür bir şekilde tam bağımsız bir şekilde yaşamak kolay değil. Hem Kuzeyimizde, hem Güneyimizde yaşadıklarımızı hepimiz görüyoruz. Bütün dünya görüyor. Bu coğrafya evet zor bir coğrafya, bu coğrafyada ayaklarınızın üzerinde durmak istiyorsanız, güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmanın yolu da birlik ve beraberlikten geçiyor. O yüzden dini, dini düşüncesi ne olursa olsun hep beraber bu ülkenin selameti, bu milletin geleceği için canımızı, gözümüzü kırpmadan verebilecek bir noktadayız. Bu vesileyle bir kez daha istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve onların bıraktığı emanetlere bizim sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Bu bayrağın dalgalanması, bu ezanların dinmemesi adına inşallah birliğimizi gücümüzü pekiştirerek yolumuza devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. Yılı münasebetiyle Adıyaman asri mezarlığında şehitlik ziyaretinde bulunan Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ise yaptığı açıklamada; “15 Temmuz gecesi alışık olmadığımız bir işgal hareketiyle milletimiz ve devletimiz karşı karşıya kaldı. 8 yıl önce ancak bir kahramanlık destanı yazarak milletimiz meydanlara sahip çıktı. Demokrasiye sahip çıktı. Sandıklara sahip çıktı. Kendi iradesinin hiçbir şeyle değiştiremeyeceğini çok yüksek bir karaktere sahip olduğunu ortaya koydu. 262 tane şehidimiz var. Yaralılarımız var. Ancak onların yüzü suyu hürmetine Türkiye'de seçimler var. Demokrasi var halk iradesini sandıklara yansıtabiliyor. Özgürce kendini ifade edebiliyor. Bu kolay bir şey değil. Her millete de nasip olmaz. Bu kadar yüksek saldırıya karşı son teknolojik araçların uçakların tankların işgal hareketine karşı milletimizin selalarla, ezanlarla, tekbirlerle, kendi iradesine sahip çıkmış olması son derece kıymetli. İnşallah bizim de bundan çıkaracağımız elbette ki tecrübeler var. Bu tecrübeyle doğrusunda demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Başta sivil katılımcı bütün toplumu kucaklayan ve insanımızı özüne alan bir anayasa olmak üzere bütün kurumlarımızı kuruluşlarımızı milletimizin iradesine uygun milletimizin gösterdiği bu iradeye uygun istikamete uygun inşallah derleyip toparlayıp dünyanın en demokrat dünyanın en çağdaş inşallah sistemini hep beraber yapacağız. Ben bu vesileyle Çanakkale'den Malazgirt'ten itibaren Kurtuluş Savaşı'na kadar hayatını kaybetmiş olan ve 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şu anda da birçok coğrafyada gerçekten büyük mücadele veren ve bu topraklar için canını feda eden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Şehitlik ziyareti sonrası Adıyaman Yenipınar camiinde öğlen namazı öncesinde mevlidi şerif okutuldu.

Kaynak : PHA