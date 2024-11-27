"120 Bin Kişi ve 3.500 Esnaf Konteynerde Üçüncü Kışına Giriyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da konut ve işyeri inşaatlarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Sadıkoğlu, deprem sonrası kentte yaşanan zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi:

Deprem Gerçeği ve Göç: "6 Şubat'taki asrın felaketinden bu yana 655 gün geçti. Malatya’dan resmi rakamlara göre 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere aldırmış durumda. Bu sayının gerçekte 200 bini bulduğu tahmin ediliyor."

Barınma Sorunu: "120 bin vatandaşımız ve 3 bin 500 esnafımız üçüncü kışını konteynerlerde geçirecek."

İhtiyaçlar ve Teslimatlar: "133 bin bağımsız konuta ve 27 bin 500 işyerine ihtiyaç var. Ancak teslim edilen konut sayısı sadece 17 bin 438, yani ihtiyacın yüzde 13’ü. Teslim edilen işyeri ise henüz yok."

Ekonomik Zorluklar: "Şehirdeki işletmeler iş daralması yaşıyor, OSB’de personel ihtiyacı ciddi seviyelere ulaştı. Şehrin yeniden inşası için önemli adımlar atıldığını görüyoruz ancak süreç daha hızlı ilerlemeli."

Başkan Sami Er: "Malatya İçin Çalışıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, toplantıda yaptığı sunumda göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve planlanan projeleri anlattı. Er, şunları kaydetti:

Rezerv Alanlar: "Şehir merkezinin yüzde 10’u rezerv alan ilan edildi. Toplamda 400 hektarlık alanda 49 rezerv alan bulunuyor."

Konut ve İşyerleri Teslimatı: "Çarşı merkezindeki konut ve işyerlerinin ilk teslimatları 2025 yılının Şubat veya Mart ayında yapılacak."

Yerinde Dönüşüm: "Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde dönüşümü teşvik etmek amacıyla birçok imar düzenlemesi yaptık. Şimdiye kadar 60 bin 708 konut ve işyeri ihale edildi, 17 bin 438 hak sahibine teslim edildi."

İşbirliği ve İstişare: "MTSO’nun 30 meslek komitesiyle ayrı ayrı toplantılar yaparak ticaret ve sanayiyi istişare kültürüyle ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Malatya’nın toparlanma sürecinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın sunduğu katkı çok önemli."

Teşekkür Plaketi Takdim Edildi

Toplantının sonunda, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hakan Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e toplantıya katılımından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Kaynak : PHA