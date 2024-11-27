"7 Dev Proje Devam Ediyor"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Kurt, Adıyaman’da devam eden ve büyük öneme sahip 7 projenin detaylarını paylaştı:

Kahta-Narince-Nissibi Yolu (BY-BSK Bitümlü Sıcak Karışım)

(Gölbaşı-Adıyaman) Ayrımı-Besni İl Yolu

(Kahta-Narince) Ayrımı-Damlacık Ayrımı İl Yolu

Narince-Gerger İl Yolu

(Malatya-Darende) Ayrımı-Gölbaşı Yolu (BSK Kaplama)

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu (BSK Kaplama)

Besni-Araban Yolu Yapım İkmal İşi

"Sincik Yollarında Büyük Adımlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman ve Sincik ziyaretlerinde verdiği sözleri hatırlatan Kurt, “Sincik-Malatya Yolu ve Sincik-Kahta Yolu’nun ihalesi 29 Temmuz’da yapılmıştır. Projenin yapım maliyeti 1,5 milyar TL olacak. Bu yollar, memleketimize büyük katkı sağlayacak,” dedi.

"Çelikhan Yolu Projesi Hayata Geçiyor"

Adıyaman-Çelikhan Yolu Projesi hakkında bilgi veren Milletvekili Kurt, yolun hem bölge halkı hem de ulaşım açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Proje detaylarını açıklayan Kurt şunları söyledi:

Toplam uzunluk: 53 kilometreden 39 kilometreye düşürülecek.

Kapsam: 5 köprü (598 metre uzunluğunda), 2 tek tüp tünel (6.410 metre uzunluğunda).

Yol yapısı: 7,5 kilometre bölünmüş yol, 31,5 kilometre tek yol.

Maliyet: 7,5 milyar TL.

Kurt, projeye daha fazla ödenek aktarılması ve çalışmaların hızlandırılması için destek talebinde bulundu.

"Türkiye Hızlanıyor" Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Türkiye Hızlanıyor” sloganıyla yürüttüğü politikaları işaret eden Kurt, projelerin tamamlanmasının Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Milletvekili Kurt, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu önemli projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman’ın kalkınması için yürütülen projelerin süratle tamamlanmasını diliyoruz.”

Kaynak : PHA