"4,5 Milyon TL Kamu Zararı Oluştu"

Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Adıyaman'da yürütülen tohum dağıtım projesinde 4,5 milyon TL'den fazla kamu zararına yol açıldığı iddiasına dikkat çekti. Karal, “Serbest piyasada kilosu 45 TL olan sertifikalı nohut tohumlarının 55 TL gibi yüksek bir fiyatla alınmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

“Adıyaman’daki 6 Üreticiden Neden Teklif Alınmadı?”

Proje kapsamında Adıyaman’daki 6 nohut tohumu üreticisinden fiyat teklifi alınmadığını iddia eden Karal, bu durumun kamu kaynaklarının etkin kullanımına zarar verdiğini belirtti. Çiftçilere farklı tohum çeşitleri arasından seçim hakkı tanınmadığını ifade eden Karal, “Azkan çeşidi sadece Kahta bölgesine, Göksu çeşidi ise Kahta dahil merkez ve diğer ilçelere dağıtılmıştır. Bu farklılık hangi bilimsel veya tarımsal temellere dayanmaktadır?” sorusunu yöneltti.

“Projede Çiftçilerin Talepleri Dikkate Alınmadı”

Karal, projede çiftçilerin taleplerinin dikkate alınmadığını ve yerel ürün çeşitliliğinin göz ardı edildiğini savundu. Adıyaman’da yüksek verimli Arda, Aksu, Hasanbey, Ubet ve Çağatay gibi nohut tohumlarının ekilmesine rağmen, sadece iki çeşidin tercih edilmesinin gerekçesinin açıklanmasını talep etti.

"Karal’ın Soruları"

Hasan Karal, verdiği önergede Tarım ve Orman Bakanı’na şu soruları yöneltti:

Proje kapsamında nohut tohumu alımı yapılırken Adıyaman’daki 6 nohut tohumu üreticisinden fiyat ve çeşit araştırması yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir?

Projede çiftçilerin talepleri dikkate alınmış mıdır? Çiftçilere çeşit seçme hakkı tanınmış mıdır?

Nohut tohumu çeşitleri arasındaki bölgesel farklılıkların sebebi nedir?

Sertifikalı tohum fiyatları serbest piyasada 45 TL civarında iken, 458 ton Göksu nohut tohumunun 55 TL’den alınmasının gerekçesi nedir?

Adıyaman’da yüksek verimli yerel çeşitler mevcutken neden sadece iki çeşit nohut tohumu alınmış ve dağıtılmıştır?

Tohum alımlarında belirli firmaların kayırılması iddiaları doğru mudur? Bu süreçlerde ihale şeffaflığı sağlanmış mıdır?

“Çiftçi Yerine Başka Çıkar Çevreleri Mi Korundu?”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen projede kamu kaynaklarının israf edilmesinin ciddi bir sorun olduğunu vurguladı. Karal, “Bu proje çiftçinin menfaatine değil, belirli çıkar çevrelerine hizmet etmek için mi düzenlenmiştir? Şeffaflık ve adalet ilkelerine uygun hareket edilmemiştir” dedi.

"Meclis Araştırması Talebi"

Karal, Adıyaman’daki nohut tohumu dağıtımında kamu zararı oluştuğuna dair iddiaların detaylı şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. Meclis’in ve kamuoyunun bu konuda aydınlatılmasını talep eden Karal, benzer projelerde tekrarının önlenmesi için gerekli adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak : PHA