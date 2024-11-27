Kadir Menteş: “Adıyaman’ın İhtiyaçlarını Karşılıyoruz”

Adıyaman pazarcıları adına yapılan açıklamada, şehirdeki 400 pazarcının haftanın yedi günü, her türlü hava koşulunda çalışarak hem halden hem de ihtiyaç halinde çevre illerden temin ettikleri ürünlerle halka hizmet ettikleri belirtildi. Pazarcılar, “Biz aldığımız tüm ürünleri ya halden ya da ihtiyaç durumunda çevre illerden getiriyoruz. Aramızdaki rekabet vatandaşın daha ucuz ve kaliteli ürüne ulaşmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Deprem Sürecinde Halkın Yanındaydık, Siz Neredeydiniz?”

Deprem sürecinde pazarcıların kritik bir rol oynadığını belirten açıklamada Menteş, şu ifadeler yer aldı:

“Depremde tüm şehir sistemi çöktü. Adıyaman Valiliği’nin çağrısı üzerine 300 pikapla sahaya indik. Çadır kurulumundan yardımların dağıtılmasına, su ihtiyaçlarının karşılanmasından mağdur ailelerin taşınmasına kadar her alanda çalıştık. Ancak hal başkanlığı ne yaptı? Gelen yardım araçlarını ticarethane bahanesiyle geri çevirdiler. Hatta depremde halde kalan malları Batman ve Diyarbakır’a götürüp sattılar. Pandemi ve depremi bahane ederek fiyatları iki katına çıkaran kimdi? Biz korsan değiliz; Adıyaman halkına ve esnafına hizmet eden bir denge unsuru olduk.”

Köylü Ürünlerini Hala Getirmiyor, Neden?

Hal başkanlığına yönelik eleştirilerde, köylülerin ürünlerini hale getirmemesine de değinildi. Pazarcılar, köylülerin ürünlerinden alınan yüzde 15 komisyon nedeniyle çiftçilerin zarar ettiğini ve ürünlerini tarlada bıraktıklarını söyledi:

“Adıyaman tarım bölgesi, ancak köylüler ürünlerini hale getirmiyor. Çünkü ürünlerinden yüksek komisyon alınıyor ve çiftçiler zarar ediyor. Karpuz, biber, domates tarlada çürürken, bu durumun sorumlusu kim? Pazarcılar olarak köylülerin mağduriyetini gidermek için onların ürünlerini doğrudan halka ulaştırıyoruz. Bu mu korsanlık?”

“6 Dükkan Adıyaman’a Yetebilir Mi?”

Sebze halindeki mevcut altyapının yetersiz olduğuna dikkat çeken pazarcılar, “Adıyaman Sebze Hali’nde 42 dükkan var, ancak aktif olarak çeşit satan sadece 6 dükkan bulunuyor. Bu sayı Adıyaman’ın ihtiyaçlarına cevap vermek için yeterli mi? Bizim çevre illere gidip ürün getirmemizin temel nedeni budur” dedi.

Komisyon Çağrısı: “Halkın Vicdanına Sunalım”

Pazarcılar, Adıyaman sebze hali ile çevre illerdeki hal fiyatlarının karşılaştırılması için bir komisyon kurulması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Bir komisyon kurup, Adıyaman hali ile çevre illerdeki hal fiyatlarını karşılaştıralım. Aradaki farkı kamuoyuna sunalım. O zaman kimin halkın menfaatine çalıştığını, kimin sistemiyle bu halka zulüm ettiğini herkes görecektir.”

“Kameralar Önünde Tartışalım”

Pazarcılar, hal başkanına açık bir çağrıda bulunarak, “Kameralar önünde oturup tartışalım. Lafla değil icraatla halkın karşısına çıkalım. Adıyaman halkının hakemliğinde bu meseleyi çözmek istiyoruz” dedi.

Tartışma Büyüyor

Adıyaman’da pazarcılar ile sebze hali başkanlığı arasında yaşanan bu gerilim, kimin halkın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verdiği tartışmasını da beraberinde getirdi. Kamuoyunun merakla takip ettiği bu meselede, tarafların önerilen komisyon çağrısına nasıl yanıt vereceği bekleniyor.

Kaynak : PHA