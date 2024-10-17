Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bebeklerin ölümüne sebep olan ihmalkarlıklar ve çetenin kan donduran diyalogları yer aldı. Aralarında doktor, hemşire ve ambulans personelinin bulunduğu 47 şüpheli hakkında dava açıldı.

"12 Bebeğin İhmalle Ölümü"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve ihmal sonucu hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu ve mahkemenin değerlendirmesi devam ediyor.

"Telefon Görüşmelerindeki Tüyler Ürperten İfadeler"

İddianamede, bebeklerin ölümüyle ilgili olarak şüpheliler arasındaki telefon görüşmelerine de yer verildi. Bu görüşmelerde, şüphelilerden Hasan Basri G.'nin, hemşire Mehtap S.'ye "Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur?" dediği, hemşire Mehtap S.'nin ise "Öldüreceğim de, öldürsem de bir dert biliyorsun yani" şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

"Çetenin İhmalleri ve Hasta Sevk Zinciri"

İddianamede, örgüt lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı'nın, çalışanlarıyla birlikte bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk etmek için organize bir şekilde hareket ettiği aktarıldı. Bu sevklerde, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden provizyon numarası alınmadan bebeklerin hastanelere kabul edildiği ve bu işlemler üzerinden maddi çıkar sağlandığı belirtildi. Çetenin, sahte hasta kayıtları oluşturarak özel hastanelerden haksız kazanç temin ettiği ifade edildi.

"Soruşturmada Tehdit İddiası"

Soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'nin, makamında tehdit edildiği de iddianamede yer aldı. Bu gelişmenin ardından soruşturma daha geniş kapsamlı hale getirilirken, şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, Dr. Fırat Sarı için 266 yıl hapis cezası talep edildi.

"Denetimlerde Panik"

İddianamede yer alan bir başka telefon görüşmesinde, özel hastanelerden birinde çalışan şüpheli Ceren Hatice K.'nın, denetimler sırasında çete lideri Fırat S.'ye, "Hocam bakanlıktan denetime geldiler. Bastılar öyle bildiğiniz şu an" şeklinde bilgi verdiği, Fırat S.'nin ise "Taburculukları ayarla" diyerek hastaların taburcu edilmesini hızlandırdığı belirtildi.

"Şüpheliler Hakkında Yargı Süreci Başlıyor"

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame kabul edilirse, 47 şüpheli önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak. Olay, kamuoyunda büyük tepki çekerken, suç örgütünün ortaya çıkardığı ihmal ve usulsüzlükler, sağlık sektöründeki denetim ve düzenlemelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA