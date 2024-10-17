Daha önce Meclis’e sunulan ve tepkilere neden olan tasarının yeniden görüşülmek üzere ertelendiği açıklanmıştı. Ancak gelen son bilgilere göre, düzenleme TBMM’ye tekrar sunulmayacak.

Katkı Payı Tasarısı Daha Önce Ertelenmişti

Savunma Sanayi Fonu’na kaynak oluşturmak amacıyla kredi kartı limiti 100 bin TL üzeri olan kart sahiplerinden alınacak 750 TL’lik katkı payı düzenlemesi, geçtiğimiz günlerde TBMM’de görüşülmek üzere sunulmuştu. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasarının bütçe sonrasına ertelendiğini ve konunun daha detaylı inceleneceğini açıklamıştı.

Güler, "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı ile İptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, söz konusu düzenleme hakkında daha titiz bir inceleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi. AK Parti Grup Başkanı Güler de bu talimat doğrultusunda tasarının iptal edildiğini doğruladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise düzenlemeyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, katkı payının bütçeye girmeyeceğini, tamamının savunma sanayi fonuna aktarılacağını belirtmişti. Şimşek, “Bütçeye tek kuruş gelmeyecek, tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır” diyerek, düzenlemenin Meclis’te tartışılmaya açık olduğunu ifade etmişti.

Bu gelişmeler doğrultusunda, kredi kartı katkı payı düzenlemesi yeniden Meclis’e sunulmadan tamamen iptal edilmiş oldu.

Kaynak : PHA